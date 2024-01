Paderborn verstärkt sich mit Maastricht-Stürmer Kostons

Der SC Paderborn hat Verstärkung für seine Offensive geholt. Aus der niederländischen zweiten Liga kommt Stürmer Koen Kostons nach Nordrhein-Westfalen.

Bei den Paderbornern ist das Personalkarussell in Schwung gekommen. Zwei Abgängen - Tobias Müller und Michael Martin haben den SCP verlassen - stehen nun zwei Zugänge gegenüber: Nach Aaron Zehnter, der als linker Verteidiger und im linken Mittelfeld spielen kann, wurde am Dienstag der Niederländer Koen Kostons für den Sturm vorgestellt.

Der 24-Jährige kommt vom niederländischen Zweitliga-Klub MVV Maastricht nach Nordrhein-Westfalen. In der laufenden Saison erzielte er in 20 Meisterschaftsspielen für Maastricht neun Tore und legte fünf weitere Treffer auf. In der Torjägerliste der Keuken Kampioen Divisie liegt Kostons damit auf dem fünften Platz.

Laufstark, abschlussstark und mannschaftsdienlich

"Koen ist ein laufstarker, abschlussstarker und mannschaftsdienlicher Angreifer, der in Paderborn den nächsten Schritt in seiner Karriere machen möchte. Er verfügt über ein Profil, das wir in unserem Kader aktuell nicht haben", sagte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber über den Stürmer. Zur die Vertragslaufzeit machte der SCP indes keine Angaben.

Kostons, geboren im von Maastricht nur rund 20 Kilometer entfernten Genk (Belgien), stammt aus der Jugend von MVV. Dem Verein aus der Stadt im äußersten Süden der Niederlande blieb er bis auf ein Jahr beim Dalkurd FF (Saison 2021/22) in Schweden treu. Paderborn ist nun seine zweite Station im Ausland.

Verlässt Muslija den SCP im Winter?

Während der Kostons-Deal in trockenen Tüchern ist, ist noch unklar, was mit Florent Muslija passiert. Der Vertrag des kosovarischen Nationalspielers läuft im Sommer aus. Dass der 25-jährige Mittelfeldspieler beim SCP nicht verlängern wird, ist kein Geheimnis mehr. Eine Ablöse ist also nur noch in diesem Winter einzustreichen. Der SC Freiburg soll Interesse zeigen. Nun müssen die Paderborner Verantwortlichen abwägen. Schließlich war Muslija in der Hinrunde bester SCP-Spieler (kicker-Note 3,03).

cfl