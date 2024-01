Paderborn verpflichtet Stürmer Kostons

Der SCP hat in Koen Kostons einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 24-Jährige kommt aus den Niederlanden von MVV Maastricht. Wie lange der Vertrag läuft, teilten die Paderborner nicht mit. In der laufenden Saison erzielte Kostons in 20 Meisterschaftsspielen für Maastricht neun Tore und legte fünf weitere Treffer auf.