Paderborn verlängert mit Talent Hansen

Der SC Paderborn hat mit Mattes Hansen ein weiteres Talent langfristig an den Verein gebunden. Der U-19-Nationalspieler, der mittlerweile auf 15 Zweitliga-Einsätze (ein Tor) kommt, verlängert an der Pader. Die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers wurde derweil nicht genannt. "Wir freuen uns sehr darüber, dass auch Mattes seine Zukunft in unserem Klub sieht. Er ist ein sehr gutes Beispiel für den Paderborner Weg und verfügt über großes Potenzial, das wir gemeinsam weiter entwickeln wollen", wird Geschäftsführer Sport Benjamin Weber auf der Website zitiert.