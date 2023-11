Paderborn und Kruse lösen Vertrag auf

Nach weniger als fünf Monaten und nur fünf Einsätzen im Trikot des SC Paderborn gehen die Ostwestfalen und Ex-Nationalspieler Max Kruse getrennte Wege. Was sich bereits am Dienstagabend angedeutet hatte, verkündete der Zweitligist am Freitag: Der 35-Jährige, den immer wieder Verletzungen zurückwarfen, und der SCP einigten sich auf eine Vertragsauflösung.