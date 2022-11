Paderborn und Bielefeld: Das Derby der Auf- und Abstiegsexperten

Die beiden Stadien sind nur unweit voneinander entfernt. Und auch so liegen beim SCP und Arminia Freud und Leid aus Tradition dicht beieinander. Historisch werden sie als "Fahrstuhl-Duo" nur von den Westrivalen Duisburg und Essen überboten.

Das ganz große Derby-Fieber, wie die Fußballfans es in Hamburg oder München, im Ruhrpott oder am Rhein kennen, bricht in Ostwestfalen nicht aus, wenn dort die beiden Nachbarn SC Paderborn 07 und Arminia Bielefeld in der 2. Liga aufeinandertreffen. Es ist eben noch ein recht junges Duell, es gibt wenige Schnittmengen zwischen Fanlagern und Sponsorenkreisen, man kennt und schätzt sich halt.

Wenn es am Dienstagabend nach dreieinhalbjähriger Pause wieder so weit ist mit einem Treffen, überstrahlt die Partie freilich eine Besonderheit, wie es sie in der jüngeren Vergangenheit nirgendwo sonst in der Republik gibt. Denn Tradition hat bei beiden Kontrahenten zumindest, dass sie sich selten lange im Mittelfeld einer Liga aufhalten. Fast immer geht es um Aufstiegshoffnungen und Abstiegsängste - wie auch diesmal, wenn der aktuelle Tabellenvierte SCP07 die Arminia als Schlusslicht des Zweitligatabelle empfängt.

45 Kilometer sind die Stadien der beiden Klubs nur voneinander entfernt - nirgendwo sonst in den oberen drei Spielklassen liegen dabei Freud und Leid so dicht beieinander. Die Bilanz seit Einführung der bundesweiten 3. Liga in der Saison 2008/09: Der SCP07 stieg viermal auf (je zweimal in die 1. und zweimal in die 2. Liga) und dreimal ab, Arminia musste viermal eine Liga tiefer gehen und stieg in dieser Zeit zweimal in die 2. Liga sowie einmal in die Bundesliga auf.

14 Ligawechsel in 14 Jahren - das ist ein Rekord auf geographisch so engem Raum. Das ständige Auf und Nieder macht die Begegnung zu einem regelrechten "Derby im JoJo-Land" (Lesen Sie einen ausführlichen Report in der aktuellen kicker-Montagsausgabe oder als eMagazine). Bundesweit können in dieser Zeit überhaupt nur Eintracht Braunschweig (vier Aufstiege, drei Abstiege) und der FC Ingolstadt 04 (dreimal hoch, viermal runter) den beiden ostwestfälischen Auf- und Abstiegsexperten das Wasser reichen.

Zwei Westrivalen übertreffen das Fahrstuhl-Duo

Statistik-Fans, die noch weiter zurückblicken, werden allerdings feststellen, dass es in der Bundesliga-Historie zwei Westrivalen gibt, die das "Fahrstuhl-Duo" Paderborn/Bielefeld gemeinsam noch überbieten. 1974/75 wurde auf DFB-Ebene die 2. Liga eingeführt, vorerst noch bis 1981 in den Staffeln Nord und Süd.

Auch in diesem Zeitraum liegt Arminia Bielefeld zwar allein mit zehn Auf- und Abstiegen an der Spitze des Fahrstuhl-Rankings, gefolgt einerseits vom 1. FC Nürnberg (neun Aufstiege/neun Abstiege) - aber eben auch jenem MSV Duisburg (8/10), der es gemeinsam mit seinem nur 26 Kilometer entfernten Nachbarn Rot-Weiss Essen (5/7) auf 30 Ligawechsel bringt. Zusammen mit Paderborns fünf Auf- und vier Abstiegen seit 1974/75 kommen die beiden ostwestfälischen Vereine dagegen "nur" auf 29 - vorerst …