Paderborn stellt Startrekord ein: "Haben nicht in der Lotterie gewonnen"

Der SC Paderborn lässt in der 2. Liga aufhorchen, aber drückt trotz Tabellenführung auf die Euphoriebremse. Seinen Abwehr-Neuling lobt Lukas Kwasniok beinahe widerwillig.

Neun Punkte aus den ersten vier Saisonspielen: Die Paderborner haben mit dem 1:0-Erfolg in Kaiserslautern ihren eigenen Startrekord aus der Serie 2005/06 eingestellt. Unter Trainer Jos Luhukay hatte der damalige Aufsteiger nach dem 0:3 zum Auftakt in Unterhaching drei Siege in Folge eingefahren und war nach dem 4. Spieltag auf Rang 4 notiert. Am Ende wurde der SCP Neunter.

In der aktuellen Spielzeit bedeuten die neun Zähler sogar die Tabellenführung. "Wir sind gut, und das wissen wir. Wir haben die neun Punkte ja auch nicht in einer Lotterie gewonnen", sagte Lukas Kwasniok nach dem Abpfiff und freute sich über den "Reifeprozess" seiner vergleichsweise jungen Mannschaft. Diese sei in Überzahl geduldig geblieben und habe auf die entscheidende Szene gewartet.

Viel wichtiger als meine Tore ist das, was wir aktuell als Mannschaft abliefern. Felix Platte

Trotzdem drücken die Akteure erwartungsgemäß auf die Euphoriebremse. "Darauf kann man sich nichts einbilden. Nach weiteren zehn oder 15 Spieltagen können wir noch mal sprechen", sagt Felix Platte, der mit dem Siegtreffer im Fritz-Walter-Stadion bereits seinen vierten Saisontreffer erzielte. "Viel wichtiger als meine Tore ist das, was wir aktuell als Mannschaft abliefern", lenkt der 26-Jährige, der bisher in jedem Ligaspiel getroffen hat, das Augenmerk auf das große Ganze.

Neuzugang Hoffmeier überrascht mit starken Leistungen

An dem ist bei den Paderbornern aktuell nicht viel auszusetzen. Auch die Defensive steht stabil. Auf dem Betzenberg spielte der SCP um den aufmerksamen Torhüter Jannik Huth bereits zum zweiten Mal in dieser Saison zu null. Daran hatte auch Marcel Hoffmeier entscheidenden Anteil. Der Innenverteidiger war im Sommer vom SC Preußen Münster aus der Regionalliga zu den Ostwestfalen gewechselt und schaffte es mit seiner Leistung gegen die Roten Teufel erstmals in dieser Saison in die kicker-Elf des Spieltags.

Angesprochen auf die starke Entwicklung seines Abwehrspielers, würdigte Kwasniok dessen Leistung auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Kaiserslautern beinahe widerwillig: "Wir tun eigentlich gut daran, ihn nicht Woche für Woche zu loben. Aber wenn ein Spieler gut spielt, dann kann man das eben nicht verhindern." Hoffmeier durfte bis jetzt in allen vier Liga-Spielen über die vollen 90 Minuten ran.