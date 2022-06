Paderborn steigt ein: Auftakt mit zehn Neuen

Der SC Paderborn ist in die Vorbereitung auf die kommende Saison eingestiegen. Viel Zeit in heimischen Gefilden bleibt nicht - am Donnerstag fliegen die Ostwestfalen zu einem zwölftägigen Trainingslager in die USA.

Schaut sicherlich auch in der kommenden Saison ganz genau hin: Paderborns Coach Lukas Kwasniok. IMAGO/HMB-Media