Paderborn startet am 2. Januar - Test gegen Wolfsburg

Bereits am 2. Januar 2022 nimmt der SC Paderborn die Vorbereitungen auf die restlichen Spiele der Rückrunde in Angriff. Drei Testspiele hat der Zweitligist terminiert.

Wie die Paderborner am Donnerstag mitteilten, stehen vor dem Auftakt im neuen Jahr am 15. Januar 2022 beim 1. FC Nürnberg drei Testspiele an: Am 4. Januar gastiert der SCP bei Bundesligist VfL Wolfsburg, ehe es am folgenden Wochenende einen Doppelpack gibt: Am Samstag (8. Januar) geht es zu Drittligist SC Verl, am Sonntag treffen die Ostwestfalen beim finalen Test auf den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo.

Zum Auftakt der Rückrunde empfängt Paderborn am Samstag den 1. FC Heidenheim (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Beide Teams haben jeweils 27 Punkte auf dem Konto und liegen damit in Schlagdistanz zu Rang drei. Wie der SCP mitteilte, gilt für das Spiel wegen den aktuellen Corona-Regeln auch Maskenpflicht am Sitzplatz.