Paderborn siegt, Gütersloh sorgt sich um Illig - Düsseldorf distanziert Wegberg

Drei Partien warteten in der Regionalliga West am Samstag: Im Duell der Tabellennachbarn gewann die Düsseldorfer Reserve gegen den FC Wegberg-Beeck, der SC Paderborn II nahm die drei Punkte vom FC Gütersloh mit. Nach einer Kopfverletzung musste hier der Krankenwagen kommen.

Ilias Illig (FC Gütersloh) verletzte sich am Samstag am Kopf und musste ins Krankenhaus IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Paderborn jubelt - Gütersloher Sorge um Illig

Mit 3:1 setzte sich der SC Paderborn II am Samstag im Aufsteigerduell beim FC Gütersloh durch - die Partie war wegen einer Verletzung lange unterbrochen. Schon der erste Angriff der Gäste führte zum Erfolg: Vega Zambrano traf aus 20 Metern flach ins Eck zum 1:0 für Paderborn (1.). Und der SCP blieb am Drücker: Neuzugang Pledl flankte auf Flotho, der zum 2:0 einköpfte (9.). Der gut aufgelegte Pledl, Zambrano und Bravo Sanchez verpassten bis zur Pause gar weitere Treffer, Gütersloh hingegen zeigte sich verunsichert und fehleranfällig, hatte bis zur Pause kaum Zugriff auf das Spiel. Nach Wiederanpfiff zeigten die Hausherren aber ein anderes Gesicht, die Partie verlief nun ausgeglichen. Doch nach rund einer Stunde geriet der Fußball zur Nebensache: Bei einem Luftduell prallten zwei Spieler mit den Köpfen zusammen, Güterslohs Illig blieb am Boden liegen. Der Krankenwagen musste anrücken und den Verletzten abtransportieren. Nach rund einer halben Stunde Unterbrechung ging es erst weiter, und Freiberger sorgte mit seinem Abstauber zum 1:2 (62.) gleich wieder für sportliche Spannung. Nachdem auch Paderborns Donner nach einem taktischen Foul mit der Ampelkarte vom Platz musste, schien das Momentum endgültig beim FCG zu liegen, der nun auf den Ausgleich drängte. Paderborn mauerte konsequent - und sorgte mit einem Traumtor für die Entscheidung: Flotho sah, dass Keeper Peters zu weit vor seinem Tor stand und hob den Ball aus rund 40 Metern über den Schlussmann hinweg zum 3:1-Endstand ins Netz (84.).

Wegberger Aufholjagd kommt zu spät

Fortuna Düsseldorf II gewann am Samstag mit 3:2 gegen den FC Wegberg-Beeck, die Aufholjagd der Gäste kam dabei zu spät. Bereits in der 5. Minute brachte Knappe die Düsseldorfer in Führung, Monteiro erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (32.). In der 53. Minute schienen die Hausherren endgültig auf Kurs, als Fünger den dritten Treffer für die Düsseldorfer erzielte, doch die Gäste starteten noch einmal eine Aufholjagd: Hasani gelang in der 58. Minute das 1:3, Stromberg in der Schlussphase der 2:3-Anschlusstreffer (79.). Doch mehr war nicht drin.