Paderborn reagiert auf Michel-Abgang und holt Ademi

Am letzten Tag der Transferphase ist in Paderborn noch einiges passiert. Nach dem Michel-Abgang kam nun mit Kemal Ademi ein neuer Angreifer.

Der Abgang von Sven Michael zu Union Berlin tut Paderborn sicherlich weh, denn der SCP verliert seinen besten Angreifer (14 Tore). In der Offensive ist nun eine Lücke entstanden, die Kemal Ademi füllen soll. Der Angreifer wechselt vom russischen Verein Khimki an die Pader und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Ademi war in Deutschland schon aktiv, bei der TSG Hoffenheim machte er 34 Spiele für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest und erzielte dabei drei Tore. Nach einer Station im Schweizer Neuchatel schlug er beim FC Basel ein, markierte in seiner ersten Saison in 26 Ligaspielen 13 Treffer.

Über die Stationen Fenerbahce und Fatih Karagümrük wechselte der 26-Jährige im Sommer nach Khimki. "Mit seiner internationalen Erfahrung und dem Gardemaß von 1,95 Metern wird Kemal unseren Kader bereichern", wird Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth auf der Website des Zweitligisten zitiert.