Paderborn plant Kooperation mit Ajax

Der SC Paderborn ist gut in die Zweitliga-Saison gestartet. Abseits des Rasens laufen Planungen für eine Kooperation.

Nur Jahn Regensburg war in der laufenden Saison noch erfolgreicher in der 2. Liga als der SC Paderborn. Die Ostwestfalen sind ungeschlagen, haben in Bremen, gegen St. Pauli und in Dresden gewonnen - und treffen als nächstes auf Schalke 04.

Abseits des Rasens laufen währenddessen Planungen für eine spannende Zusammenarbeit. Gearbeitet wird an einer Kooperation mit Ajax Amsterdam. "Es laufen Gespräche", so Präsident Elmar Volkmann, der zu dem Projekt andeutet: "Es spielt sich alles im sportlichen Bereich ab."

Wie genau, das soll noch festgezurrt werden. Synergien sollen dem Vernehmen nach etwa durch einen regelmäßigen Austausch auf der Trainerebene, im Scouting und auch in der Aus- und Weiterbildung von Spielern entstehen.

Ein Hauch von Ajax in Ostwestfalen - nach dem gescheiterten Versuch einer Kooperation mit RB Leipzig vor rund zwei Jahren wäre es der nächste Anlauf, die Idylle auch auf diese Weise noch professioneller an die große weite Fußballwelt anzubinden.