Paderborn mit viel Feuer im Hintern und dem besten Start im Rücken

Am Sonntag (13.30 Uhr) wird der SC Paderborn als Tabellenführer beim Letzten des Tableaus in Fürth erwartet. SCP-Coach Lukas Kwasniok hält allerdings weiterhin viel vom Gegner - zumindest phasenweise.

Seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen und dabei den besten Zweitliga-Start der Vereinsgeschichte hingelegt: Das hat der SC Paderborn mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage an den ersten acht Spieltagen der 2. Bundesliga geschafft. Während es für den Tabellenführer also herausragend läuft, sieht es beim Sonntags-Gegner Fürth düster aus.

Erst vier Punkte sammelte das Team von Marc Schneider und rangiert damit auf dem letzten Tabellenplatz. Dass es in Mittelfranken mit dem jetzigen Trainer noch funktionieren kann, war sich Kleeblatt-Geschäftsführer Rachid Azzouzi vor einigen Tagen sicher. Schlafen könne er trotzdem nicht.

Ausbaufähige Bilanz aus Sicht des SCP

"Die Unruhe in Fürth ist für unsere Vorbereitung irrelevant. Wir performen wie immer", hakte Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen die Diskussionen um das Geschehen hinter den Kulissen beim Kleeblatt schnell ab. "Meine Jungs haben so viel Feuer im Hintern", da spiele man tabellen-und gegnerunabhängig, so der 41-Jährige.

Zur Partie selbst ist sich der gebürtige Pole sicher: "Wir wissen, dass Fürth attackieren wird. Wir sind vorbereitet und werden dagegen halten." Es gehe darum, die außergewöhnlich gute Startphase zu vergolden. Die Bilanz zwischen beiden Teams müsste man aus Sicht der Ostwestfalen aber erst einmal polieren, um sie dann zu vergolden: Nur drei SCP-Siege stehen zehn Fürther Dreiern gegenüber - bei 20 Zweitliga-Partien.

Auch wenn das komisch klingt ... phasenweise spielen sie wie ein Spitzenteam. Lukas Kwasniok über die SpVgg Greuther Fürth

Rein auf dem Papier sei Fürth eigentlich einiges zuzutrauen, stieg das Team doch erst aus dem Oberhaus ab. Und auch auf dem Platz traut Kwasniok dem Gegner einiges zu. Fürth sei eine Mannschaft, die alles könne. "Auch wenn das komisch klingt ... phasenweise spielen sie wie ein Spitzenteam", lobt Paderborns Coach den Gegner, um dann zu relativieren: "Und dann wieder nicht."

Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird sich zeigen, auf welches Fürth der SCP trifft und ob die Tabellenführung verteidigt werden kann. Personell gab es noch folgende Updates: Jannik Huth trainiert wieder mit der Mannschaft, Jannis Heuer und Jasper van der Werff nur individuell - Letzterer ist allerdings eine Option gegen das "phasenweise Spitzenteam" aus Fürth.