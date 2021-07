Paderborn, Kwasniok und das "Schwimmen"

Auch in den zweiten 90 Minuten dieser Saison hat der SC Paderborn zumindest einen Punkt geholt. Das 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg machte Trainer Lukas Kwasniok "glücklich" - denn seine Mannschaft war nach einer ansprechenden ersten Hälfte in große Not geraten.

War nach den 90 Minuten gegen den Club "glücklich" mit dem Resultat: Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. imago images