Paderborn II bombt sich an die Spitze - Siegen holt den ersten Dreier

Führungswechsel in der Oberliga Westfalen: Die Reserve des SC Paderborn nutzte den Patzer der SG Wattenscheid 09 aus, um sich den Platz an der Sonne zu schnappen. Bis auf einen Lichtblick bleibt es im Tabellenkeller dagegen dunkel.

Zu einem äußerst schlechten Zeitpunkt musste die SG Wattenscheid 09 ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Vor knapp 900 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Christian Britscho dem ASC Dortmund mit 0:2, wodurch man gleichzeitig die Tabellenspitze an die Konkurrenz abgeben musste. Dabei leitete eine äußerst bittere erste Hälfte diese Niederlage ein. Den ersten Rückschlag musste Wattenscheid schon in der 25. Minute verkraften. SGW-Keeper Staudt flog mit glatt Rot vom Platz, als er aus seinem Kasten eilte und den Gegenspieler abräumte. Kurz vor der Pause kam es dann noch dicker für die Heimelf. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte Podehl die Gäste in Führung (45.+3). In Unterzahl warf die SGW nach dem Seitenwechsel noch einmal alles nach vorne, um eventuell doch noch etwas Zählbares mitzunehmen. Dieser Offensivdrang mündete letztlich aber im 2:0 für die Gäste. Erneut war es Podehl, der die Partie mit seinem Doppelpack gleichzeitig entschied. Durch die erste Saisonniederlage rutscht Wattenscheid auf den zweiten Tabellenplatz ab. Dortmund klettert dagegen um einen Platz nach oben und belegt nun den sechsten Tabellenplatz.

Den freien Platz an der Sonne hat sich die Reserve des SC Paderborn geschnappt. Unwissend, dass der Tabellenführer Wattenscheid patzen würde, erledigten die Paderborner ihre Pflichtaufgabe bei der SpVgg Vreden mit Bravur und fegten das Kellerkind mit 5:0 vom Platz. Dabei sah es im Hamaland-Stadion lange nicht nach so einer deutlichen Angelegenheit aus. Vor allem im ersten Durchgang blieb das Vredener Abwehrbollwerk standhaft. Einzig Marvin Cuni nutzte eine kleine Unaufmerksamkeit im Defensivverbund der Hausherren aus, um seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nach dem Seitenwechsel löste ein Elfmeter in der 53. Minute den allerseits bekannten Ketchup-Effekt in der Gästeoffensive aus. Auf das Tor vom Punkt durch Ortmann sollten im zweiten Durchgang nämlich noch drei weitere Treffer folgen. Zunächst war es wieder Ortmann, der in der 66. Minute durch seinen Doppelpack die Vorentscheidung herbeiführte, nur wenige Minuten später schraubte Tugbenyo das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkte setzte Kalac, der den zweiten Elfmeter des Nachmittags sicher verwandelte und damit den 5:0-Endstand markierte. Während die Ausganglage in Paderborn nicht besser sein könnte, wird es für die weiterhin sieglose SpVgg Vreden, die auf den vorletzten Platz abrutscht, dagegen immer dunkler im Keller.

Verfolgerfeld erledigt Hausaufgaben - Siegen holt den ersten Dreier

Auch die Verfolger des Spitzenduos haben am Sonntagnachmittag ihre Hausaufgaben erledigt und zur Tabellenspitze aufgeschlossen. Eintracht Rheine verteidigte den dritten Tabellenplatz mit einem ungefährdeten 3:0-Heimsieg über den Holzwickeder Sport Club. Dicht dahinter bleibt der 1. FC Kaan-Marienborn, der gegen den TuS Ennepetal ebenfalls mit 3:0 gewinnen konnte und damit als einzige Mannschaft der Liga weiterhin ungeschlagen ist. Die Tabellenspitze fest im Blick hat auch die TSG Sprockhövel, die nach dem deutlichen 5:0-Kantersieg über den SV Westfalia Rhynern bis auf zwei Punkte heranrutscht.

Im Tabellenkeller durfte dagegen nur eine Mannschaft ein Erfolgserlebnis feiern. Die Sportfreunde Siegen haben ihren ersten Saisonsieg eingefahren und damit den Sprung aus der roten Zone geschafft. Gegen den RSV Meinerzhagen brachten Jöcks (5.) und Nebi (6.) die Sportfreunde durch zwei frühe Tore auf die Siegerstraße. Zwar gelang den Gästen der zwischenzeitliche Ausgleich. Koc stellte aber in der Schlussphase den alten Abstand wieder her und sorgte für die Entscheidung. Durch den ersten Dreier springt Siegen auf den 16. Tabellenplatz.

Ansonsten bleibt es im Keller aber dunkel. Neben der SpVgg Vreden - 0:5 gegen Paderborn - und dem TSV Victoria Clarholz - spielfrei - warten auch die SC Westfalia Herne 04 und die SG Finnentrop-Bamenohl weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Finnentrop-Bamenohl unterlag dem SV Schermbeck mit 1:4 und der SC Westfalia Herne trägt nach dem deutlichen 0:4 gegen die Hammer SpVg weiterhin die rote Laterne.

Im Tabellenmittelfeld bezwang der FC Gütersloh die Zweitvertretung des SC Preußen Münster mit 4:1. Das Duell zwischen dem TuS Haltern am See und dem TuS Erndtebrück endete ohne Sieger - Endstand 1:1.