Paderborn holt "technisch versierten" Nadj aus Flensburg

Am letzten Tag des Trainingslagers in Spanien hat der SC Paderborn seinen ersten Winterneuzugang präsentiert. Von Regionalligist SC Weiche Flensburg 08 kommt Niclas Nadj an die Pader.

Erst im Sommer war Nadj aus der Zweitvertretung des FC St. Pauli nach Flensburg gewechselt, Verletzungen hatten ihm den Durchbruch bei den Kiezkickern verwehrt. Seitdem stand er in 18 Partien in der Regionalliga Nord auf dem Platz - und konnte mit zwei Toren und sieben Vorlagen auf sich aufmerksam machen. Bereits nach einem halben Jahr folgt nun der nächste Schritt, in Paderborn erhält der 22-Jährige einen Profivertrag - über die Vertragsdauer machte der Zweitligist keine Angabe.

Auch Vater Tibor spielte in Paderborn

"Niclas ist ein spielstarker offensiver Mittelfeldspieler, der über ausgezeichnete Anlagen verfügt. Er ist technisch versiert und kann sehr gut zwischen den Linien agieren", beschreibt Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber die Fähigkeiten des Neuzugangs, der am Freitag erstmals mit der Mannschaft trainieren wird. "Wir werden ihn optimal dabei unterstützen, damit er sich möglichst schnell an das Niveau in der 2. Bundesliga gewöhnt", so Weber weiter.

Bei den Ostwestfalen tritt Nadj in die Fußstapfen seines Vaters Tibor, der von 1998 bis 2000 für den SC Paderborn auflief und ebenfalls im offensiven Mittelfeld beheimatet war. Dessen Sohn wird beim Zweitligisten mit der Rückennummer 40 auflaufen, die er auch schon in Flensburg trug.