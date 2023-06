Paderborn holt Sturmtank Grimaldi aus Saarbrücken

Der Zweitligist verstärkt sich in der Offensive mit Routinier Adriano Grimaldi. Mit dem 1. FC Saarbrücken hatte der 32-jährige Mittelstürmer zuletzt den Aufstieg in die Zweite Liga knapp verpasst.

Weber schwärmt von Grimaldis Wucht und Torgefährlichkeit

Grimaldi wird in der kommenden Saison 2023/24 für den SC Paderborn stürmen. Das gab der Zweitligist am heutigen Donnerstag bekannt. Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber schwärmt bereits von der vierten Neuverpflichtung des Sportclubs: "Adriano hat seinen sportlichen Wert in den höchsten deutschen Ligen bereits vielfach unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen wuchtigen und torgefährlichen Angreifer hinzu, der unsere Möglichkeiten im Kader weiter optimiert."

Grimaldi, 1,88 Meter groß, ist ein waschechter Mittelstürmer und bringt viel Erfahrung mit an die Pader. Der 32-Jährige blickt auf sechs Bundesliga-Spiele, 33 Zweitliga- sowie 247 Drittliga-Einsätze zurück. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er neun Tore in 33 Ligaspielen (18 von Beginn an) für Saarbrücken.

Über die Vertragslaufzeit machte Paderborn keine Angaben.