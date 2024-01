Paderborn holt Pledl aus Vilzing

Der SC Paderborn hat Marco Pledl von der DJK Vilzing, Tabellenzweiter der Regionalliga Bayern, geholt. Der 23-Jährige traf für Vilzing in 21 Spielen vierml und bereitete elf Tore vor. Zunächst soll der offensive Mittelfeldspieler über die Zweitvertretung der Paderborner in der Regionalliga West an den Profikader herangeführt werden.