Paderborn holt Boevink - und lässt ihn in Oldenburg

Der SC Paderborn hat Pelle Boevink vom VfB Oldenburg verpflichtet. Der Torhüter wird aber in der Saison 2022/23 weiter für den Drittligisten spielen.

"Pelle weist eine stattliche Größe auf und passt mit seinem mutigen, offensiven ausgerichteten Torwartspiel optimal zu unserem Fußball", kommentierte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth auf der SCP-Website die Verpflichtung des 1,90 Meter großen Schlussmannes.

Der Niederländer Boevink wurde in seiner niederländischen Heimat bei Twente Enschede (2015-2017) und beim FC Groningen (2017-2019) ausgebildet. Über die Station SSV Jeddeloh II fand er den Weg zum VfB Oldenburg, mit dem er in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die 3. Liga feiern konnte.

Wohlgemuth: "Werden seine Entwicklung in dieser Saison genau verfolgen"

Im Trikot der Paderborner wird der Keeper zunächst aber nicht zu bewundern sein. Denn der SCP verlieh ihn für die Saison 2022/23 umgehend wieder an den VfB, damit der 24-Jährige weiterhin Spielpraxis sammeln kann. "Wir werden seine Entwicklung in dieser Saison genau verfolgen und freuen uns auf die Zusammenarbeit", sagte Wohlgemuth.