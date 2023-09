Paderborn hat nächsten Ausfall zu beklagen: Leipertz fällt aus

Der SC Paderborn wird weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nun muss der Zweitligist in nächster Zeit auf Robert Leipertz verzichten.

Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilte, wurde bei einer MRT-Untersuchung bei dem 30-Jährigen ein "Einriss der Sehne in der Fußsohle des rechten Fußes" diagnostiziert.

Die Verletzung hat sich Leipertz bei der 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel am vergangenen Spieltag zugezogen - ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Kurz vor der Pause war deshalb für Leipertz an der Förde Schluss, in der 39. Minute musste er gegen Sirlord Conteh ausgewechselt werden. Zuvor hatte er in der 12. Minute seine Farben noch in Führung geköpft.

Damit bleibt Leipertz einer der Pechvögel im Kader des SCP. Denn bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison musste er einen Monat wegen einer Knöchelverletzung pausieren. In der Sommervorbereitung auf die laufende Spielzeit zog er sich einen Meniskuseinriss zu, der ihm wertvolle Zeit kostete. Erst am 3. Spieltag kam er per Einwechselung zu seinem ersten Saisoneinsatz, eine Woche später feierte der Co-Kapitän sein Startelf-Comeback. Nun muss Leipertz erneut pausieren - eine exakte Ausfallzeit teilte der SCP nicht mit.

Leipertz wechselte vor der Saison 2022/23 vom 1. FC Heidenheim zu den Ostwestfalen, für die er in 36 Spielen bisher 14 Tore erzielt hat. Insgesamt schoss er im Unterhaus für Heidenheim, Ingolstadt und Paderborn in 222 Partien 52 Tore. Für die Schanzer lief er zudem sechsmal in der Bundesliga auf, ohne allerdings ein persönliches Erfolgserlebnis feiern zu können.