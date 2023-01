Paderborn: Gryszkiewicz vor dem Absprung

Unter südlicher Sonne bereitet sich auch der SCP07 auf den zweiten Saisonteil vor. Ein Urgestein hatte in Roldan/Spanien Grund zum Feiern, ein anderer Akteur wartet daheim auf positive Nachrichten.

In Roldan südlich von Murcia stimmt Paderborns Trainer Lukas Kwasniok sein Team auf die mit der Partie in Karlsruhe am 27. Januar beginnende Rückrunde der 2. Liga ein. An diesem Dienstag ging es auf dem Platz erstmals in die Vollen, nach der Einheit am Mittwoch folgt nachmittags der Test gegen den FC St. Gallen, aktuell Dritter der Schweizer Super League.

Nicht unter den Übenden in Spanien weilt Adrian Gryszkiewicz. Der erst im Sommer von Gornik Zabrze zu den Ostwestfalen gestoßene Abwehrspieler wartet daheim auf positive Nachrichten, sprich: Die Möglichkeit auf einen Wechsel. Der 23-Jährige ehemalige polnische Juniorennationalspieler konnte sich auf seiner ersten Auslandsstation nicht in Position bringen, verzeichnete in den bisherigen Zweitligaspielen noch keinen Einsatz, steht in der Verteidiger-Hierarchie hinten und könnte nunmehr der erste Transfer des neu in Paderborn eingestiegenen Sport-Geschäftsführers Benjamin Weber werden.

Während am Ankunftstag auf dem Platz nur ein kleineres Warm-Up absolviert wurde, gab es für den Tross vorab erst einmal Grund zum Singen: Urgestein Uwe Hünemeier feierte unter südlicher Sonne seinen 37. Geburtstag, begleitet von einem Ständchen der Kollegen. Für den Klub bestritt der Verteidiger 184 Pflichtspiele (zwölf Tore) seit 2013 - unterbrochen von einem dreijährigen Intermezzo in England bei Brighton & Hove Albion.