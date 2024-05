Nach nur elf Monaten an der Seitenlinie war für Reis Mitte der Woche Schluss bei S04. Hatte er die Knappen zwischenzeitlich beinahe noch auf Kurs Klassenerhalt in der Bundesliga gebracht und im Sommer vollstes Vertrauen für den Neustart erhalten, verkündeten die Verantwortlichen die Trennung nach dem 1:3 gegen den FC St. Pauli aufgrund "inhaltlicher und menschlicher" Probleme - als aktueller Tabellen-16. gilt es nun gar, den Durchmarsch in die 3. Liga zu verhindern.