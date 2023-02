Heuers Traumtor beschert Paderborn vierten Sieg in Folge

Der SC Paderborn hat sich lange gegen gut verteidigende Lauterer schwergetan - am Ende aber doch durch ein Traumtor von Verteidiger Heuer den vierten Sieg im vierten Ligaspiel dieses Jahr eingefahren. Der FCK hatte kurz vor dem Gegentreffer Pech mit einem Lattentreffer.

Gleich drei Ex-Paderborner beorderte Kaiserslauterns Trainer Dirk Schuster nach dem 0:1 bei St. Pauli beim Auswärtsspiel in Ostwestfalen in die Startelf. Ritter, Klement und Zolinksi starteten anstelle von Niehues, Hanslik und Redondo - außerdem stand mit Bormuth ein weiterer Ex-Paderborner von Beginn an auf dem Platz. Bei den Roten Teufeln ersetzten zudem Tomiak und Zuck Durm und Opoku.

Spielbestimmend waren zu Beginn der Partie der beiden punktgleichen Verfolger aber die Hausherren. Der SCP, bei dem Müller und Hünemeier für Klefisch (Innenbandriss im Sprunggelenk) und Humphreys nach dem 4:3 in Hannover begannen, hatte viel Ballbesitz, kombinierte geduldig und erspielte sich früh zwei große Möglichkeiten. Justvan scheiterte alleine vor Luthe am Keeper (9.), Pieringer konnte einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht mehr aufs Tor drehen (15.).

Paderborn sucht die Lücke - Boyd wird gerade noch abgegrätscht

Meist spielte sich das Spielgeschehen der ersten Hälfte aber zwischen den beiden Strafräumen ab. Das lag vor allem am FCK, der im 3-4-1-2 die Räume gerade im letzten Drittel extrem eng machte. Paderborn fand trotz rund zwei Drittel Ballbesitz einfach keine Lücke. Abschlüsse von Obermair (25.) und Leipertz (33.) waren nur kleinere Möglichkeiten.

In die eigene Offensive traute sich Lautern - abgesehen von zwei Annäherungen von Klement aus der Distanz (7., 23.) - nennenswert erst nach über einen halben Stunde. Dann wurde es aber gleich gefährlich: Heuer verhinderte nach einem blitzsauberen Konter mit einer mindestens ebenso starken Grätsche einen Abschluss von Boyd in aussichtsreicher Position (36.). Rapp schoss kurz darauf aus der Distanz knapp vorbei (37.), Boyd köpfte drüber (39.).

Lauterns Ecken-Hagel

In den zweiten Durchgang startete zunächst Lautern besser. Bei insgesamt vier Ecken in Serie kam Boyd aber zweimal nicht entscheidend zum Abschluss (47., 48.).

Danach übernahm wieder der SCP und es zeigte sich das gleiche Bild wie im ersten Durchgang: Viel Ballbesitz, viele Pässe, aber wenige gefährliche Abschlüsse. Justvans Versuche flogen entweder über das Tor (56.) oder wurden noch entscheidend abgefälscht (65.), ein Dropkick vom eingewechselten Klaas ging knapp daneben (75.).

Boyd trifft die Latte, Heuer herrlich

Zuvor hatte Boyd erneut nach einem Konter Pech, diesmal rettete die Latte für Paderborn (68.).

Und so kam es wie im Hinspiel (1:0 für Paderborn), dass ein später Treffer die Partie entschied - diesmal ein besonders schöner. Heuer setzte einen Freistoß aus rund 18 Metern herrlich in den linken Winkel (78.).

Mit dem vierten Sieg in Folge springt Paderborn zumindest bis Sonntag auf den dritten Tabellenplatz. Für Kaiserslautern ist es nach zwei Siegen zu Jahresbeginn die zweite 0:1-Niederlage in Folge.

Paderborn reist am nächsten Samstag (13 Uhr) nach Kiel, der FCK empfängt auf dem Betzenberg zur gleichen Zeit die SpVgg aus Fürth.