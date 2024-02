Heimsiege sind beim SCP in dieser Spielzeit allerdings so eine Sache. Nur vier der bisherigen neun Partien in der Home-Deluxe-Arena konnten die Ostwestfalen für sich entscheiden und stehen in der Heimtabelle auf Rang 13. Gleichauf die Düsseldorfer, die sich in der Fremde deutlich wohler fühlen und nur zwei von neun Gastspielen verloren. Von einem Heimvorteil kann also nur bedingt die Rede sein.