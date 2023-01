Muslijas Kunstschuss in den Knick - Serra staubt ab

Im letzten Testspiel vor dem Punktspielauftakt am kommenden Sonntag gegen den SV Sandhausen erreichte Arminia Bielefeld beim Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn ein 1:1.

In der Partie über 120 Minuten, die in zweimal 45 Minuten sowie quasi in eine Verlängerung von 30 Minuten aufgeteilt waren, tauschten sowohl die Paderborner als auch die Bielefelder munter durch. Das heißt: Auf jeder Seite kamen 22 Spieler zum Einsatz.

Der SCP nutzte auf dem eigenen Trainingsgelände die erste Gelegenheit zum 1:0. Raphael Obermair wurde auf dem linken Flügel in leicht abseitsverdächtiger Position angespielt, er spielte Florent Muslija an, der mit einem Kunstschuss in den Knick die frühe Führung der Paderborner besorgte. Auch im Rest der ersten 45 Minuten beherrschten die Gastgeber das Geschehen, die Arminia brachte offensiv nicht viel zustande. Trainer Daniel Scherning schrie immer wieder: "Behaupten, Bälle sichern." Doch seine Spieler schafften es nicht, sich gefährlich in Szene setzen. Ausnahme: ein Schuss von Bryan Lasme, der aber knapp das Ziel verfehlte (44.). "Die erste Halbzeit habe ich ganz schwach gesehen von meiner Mannschaft, wir sind viel hinterhergelaufen. Umschaltmomente und eigene Ballbesitzphasen waren überhaupt nicht gut", bemängelte Scherning.

Nach der Pause viel aggressiver

In den zweiten 45 Minuten besserte sich das Offensivspiel der Arminia. "Nach der Pause haben wir höher gepresst, viel aggressiver gespielt und viele Ballgewinne gehabt. Was fehlte, war die Konsequenz und die Zielstrebigkeit in diesen Situationen", sagte Scherning. Vor allem Lasme versuchte immer wieder, sich einen Startplatz für das Sandhausen-Spiel zu sichern. Beim 1:1 hatte er ebenfalls seine Füße im Spiel. George Bello bediente den Franzosen, der spielte einen Paderborner aus und schoss scharf auf das Tor von Jannik Huth. Der wehrte den Ball nur vor die Füße von Janni Serra ab, der ohne Probleme ausgleichen konnte (59.).

In den finalen 30 Minuten hatte Fabian Klos eine Kopfballchance für die Arminia, auf der anderen Seite vergab Marvin Pieringer vollkommen freistehend die beste Gelegenheit für die Paderborner. "Es war ein anspruchsvoller Test, das Unentschieden das gerechte Ergebnis", sagte Arminias Chefcoach Scherning. In der letzten halben Stunde kam auch Neuzugang Theo Corbeanu zu seinem ersten Einsatz für die Bielefelder. Der 20-jährige Kanadier, bis zum Saisonende von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen, deutete seine Schnelligkeit an, er ist eine Offensivoption, entweder als zweite Spitze oder als Back-up für Robin Hack oder Masaya Okugawa auf den Flügeln in einem 4-3-3-System.