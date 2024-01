Paderborn eröffnet neuen Oberrang gegen Fürth

Neues Jahr, neuer Oberrang: Der SC Paderborn eröffnet im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am 21. Januar weitere fünf ausgebaute Blöcke.

Es hat sich was getan in der Home-Deluxe-Arena. Wie der SCP am Freitag mitteilte, steht nach rund sieben Monaten Bauzeit der neue Oberrang kurz vor der Fertigstellung. Nachdem der Block 1 oberhalb der West-Tribüne bereits seit einer ersten Ausbaustufe im Jahr 2020 zusätzliche Sitzplätze bietet, stehen mit dem Abschluss der zweiten Ausbaustufe ab dem Rückrunden-Auftakt gegen Fürth (Sonntag, 21. Januar, 13.30 Uhr) auch die Blöcke 2 bis 6 zur Verfügung.

Zukünftig verfügt das Paderborner Stadion über rund 2200 zusätzliche Sitzplätze für Heimfans. Damit komme der SCP der hohen Nachfrage an Sitzplätzen in den vergangenen Jahren nach, hieß es in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite.

Die Gesamtkapazität von 15.000 Plätzen ändert sich aber nicht, da gleichzeitig die Stehplätze auf der Nord- und Süd-Tribüne reduziert werden. Das neue Verhältnis sieht so aus, dass die Home-Deluxe-Arena künftig mehr als 8000 Sitzplätze und rund 7000 Stehplätze fasst.

In der laufenden Saison meldete Paderborn zweimal ausverkauft, insgesamt kamen in den bisherigen acht Heimspielen 105.307 Zuschauer. Das entspricht einem Schnitt von 13.163 Zuschauern pro Spiel.

Gesteigerter Komfort

Weiter teilte der SC Paderborn mit, dass es auf dem Oberrang der Nord-, Ost- und Süd-Tribüne neue Cateringstände und Sanitäreinrichtungen gibt. "Durch die zusätzlichen Aufzüge, Imbiss- und Getränkestände sowie WCs bei gleichbleibender Gesamtkapazität erzielt der SCP07 einen gesteigerten Komfort in der Home-Deluxe-Arena", informierte der Tabellensechste der 2. Bundesliga.

Für die Rückrunde 2023/24 bietet der SCP zunächst keine Dauerkarten, sondern nur Tageskarten für den Oberrang an. So sollen möglichst viele Fans die Möglichkeit bekommen, die neuen Plätze kennenzulernen. Der Vorverkauf für das Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth startet am Dienstag, 9. Januar, um 9 Uhr.