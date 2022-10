Paderborn empfängt HSV zum Spitzenspiel: "Freuen uns auf diese Challenge"

Vor dem Kracher-Duell gegen den Hamburger SV freut sich Paderborn-Coach Kwasniok auf die wichtige Partie. Er sieht den HSV allerdings als Favoriten.

Der SC Paderborn ist aktuell in guter Form, daran ändert auch das 0:0 vom letzten Spieltag in Braunschweig nichts. Zuvor gab es für Trainer Lukas Kwasniok und sein Team zwei Erfolge in der Liga und das Weiterkommen in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist Werder Bremen. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet auf den SCP laut Kwasniok nun die "maximale Herausforderung" - Tabellennachbar Hamburger SV ist zu Gast in der Home-Deluxe-Arena.

Ich glaube nicht, dass da Verunsicherung herrscht. Lukas Kwasniok über den HSV

Kwasniok, der seit der vergangenen Saison Trainer der Paderborner ist, erwartet trotz dreier Hamburger Niederlagen in Folge (zwei in der Liga, eine im Pokal gegen Leipzig) eine schwere Partie gegen den HSV: "Ich glaube nicht, dass da Verunsicherung herrscht", so der 41-Jährige.

Gedanken habe er sich vor dem "Spitzenspiel, welches es zweifelsohne ist, ganz viele" gemacht und sich dabei verschiedene taktische Ausrichtungen für seine Mannschaft überlegt.

Mit größtem Respekt blickt Kwasniok auf die Qualität im und um den Hamburger Kader, gegen den der SCP-Coach besonders die Tagesform als "elementaren" Faktor sieht: "Der HSV wird in jedem Spiel, das er in der 2. Liga bestreitet, für mich der Favorit sein. Wir freuen uns auf diese Challenge."

Mohr und Pieringer vor Rückkehr in die Startelf

Verzichten muss der SCP beim Spitzenspiel wohl auf Rechtsverteidiger Raphael Obermair und Ersatztorwart Leopold Zingerle, die beide aufgrund eines grippalen Infekts am Donnerstag nicht trainieren konnten: "Da können wir davon ausgehen, dass uns beide am Sonntag nicht zur Verfügung stehen, wenn sie morgen nicht trainieren können. Das macht die Aufgabe nicht leichter."

Mit Mittelfeldmann Maximilian Rohr und Toptorjäger Marvin Pieringer werden derweil wohl zwei Spieler zurück in die Startaufstellung der Paderborner rücken. Nach den intensiven letzten Wochen nahmen die beiden gegen Braunschweig vorerst auf der Bank Platz, um im Hinblick auf das Spiel gegen den HSV wieder bei vollen Kräften zu sein: "Logischerweise sind das zwei Kandidaten, die in der Startelf stehen werden", erklärt Kwasniok.

Ob die beiden Akteure ihrer Mannschaft am Sonntag letztendlich zum Sieg gegen den HSV verhelfen können, bleibt abzuwarten. Die Spieler des SC Paderborn können sich in jedem Fall auf eine lautstarke Unterstützung der eigenen Anhänger freuen: Das Spitzenspiel der 2. Liga ist mit 15.000 Zuschauern ausverkauft.