Paderborn bindet Obermair langfristig

Der SC Paderborn hat sich mit Raphael Obermair auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt, über die Laufzeit des neuen Kontrakts machte der Verein keine Angabe. "Rapha hat sich in Paderborn hervorragend entwickelt und einen hohen Stellenwert im Team erarbeitet", erklärte Geschäftsführer Sport Benjamin Weber, der den 27-Jährigen als "Leistungsträger" lobte, die Entscheidung. Der Mittelfeldspieler stand in 17 seiner 19 Zweitliga-Einsätze in der laufenden Saison in der Paderborner Startelf (2 Tore, 5 Assists).