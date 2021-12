Paderborn bindet gleich zwei Leistungsträger

In der Gegenwart befindet sich der SC Paderborn im Aufstiegsrennen, für die Zukunft hat er Nägel mit Köpfen gemacht. Julian Justvan und Marco Schuster verlängern langfristig.

Dass es beim SC Paderborn - Platz vier, zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei - auf der Zielgeraden der Zweitliga-Hinrunde läuft, liegt auch an ihnen: Julian Justvan und Marco Schuster. Mit beiden Leistungsträgern haben die Ostwestfalen nun bis 2025 verlängert.

"Beide Spieler sind ganz wichtige Bausteine in unserem Kader", wird Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in der Vereinsmitteilung vom Freitagmorgen zitiert. "Julian gibt auf dem Platz die Richtung mit vor, Marco hat in unserer Defensive bereits alle Positionen eingenommen und trägt viel zur Stabilität in unserem Spiel bei."

Justvan (ein Tor, drei Vorlagen in 16 Spielen) war im Sommer 2020 aus Wolfsburg gekommen, Schuster vor der laufenden Saison vom Drittligisten Waldhof Mannheim. Er absolvierte jedes Spiel von Beginn an und stieg bereits zum stellvertretenden Kapitän auf.