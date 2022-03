Paderborn beendet die Vorrunde als Erster - Vreden schockt Sprockhövel

Am Mittwochabend gab es in der Oberliga Westfalen zwei Nachholpartien. Der SC Paderborn II gewann dabei beim SV Schermbeck, und auch die SpVgg Vreden nahm drei Zähler aus Sprockhövel mit. Für die TSG ein später Schock.

Es war ein Duell zweier formstarker Teams: Am Mittwochabend gewann der SC Paderborn II beim zuletzt fünffachen Seriensieger SV Schermbeck mit 2:1. Die Tore für den SC Paderborn, für den es gleichzeitig das letzte Duell in der Vorrunde der Oberliga Westfalen war, erzielten Tugbenyo (42.) und Wagner (71.). Zwischenzeitlich hatte die Heimelf durch Özdemir ausgeglichen (50.). "Es war das erwartet intensive Spiel gegen eine erfahrene robuste Schermbecker Mannschaft. Nichtsdestotrotz haben wir auch diese Hürde genommen und am Ende verdient den Platz als Sieger verlassen", so Paderborn-Trainer Bertels nach Spielschluss.

Für den SC heißt das: Er geht als Tabellenführung in der Meisterrunde an den Start. Der schärfste Verfolger FC Kaan-Marienborn müsste sein Spiel am Sonntag beim Holzwickeder SC mit neun Toren Vorsprung gewinnen, wollte er Paderborn noch den "Frühjahrstitel" abknöpfen. Schermbeck, bereits ebenfalls sicher für die Meisterrunde qualifiziert, hat noch ein weiteres Nachholspiel bei Preußen Münster II vor der Brust.

Vreden schließt zu Sprockhövel auf

Auf das zweite Mittwochsspiel waren sie auch bei den Sportfreunden aus Siegen gespannt - mit einem Sieg der TSG Sprockhövel wären die Sportfreunde nämlich unter den Strich gerutscht. So kam es aber nicht, die TSG verlor das für sie so wichtige Heimspiel gegen die SpVgg Vreden mit 2:3. Dabei ging Sprockhövel nach torloser erster Hälfte sogar durch Kyeremateng (53.) und Antwi-Adjej (68.) zweimal in Führung. Doch die Gäste, für die Wüpping (57.) den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte, schockten die TSG in den letzten Spielminuten: Erst erzielte Ivanusic nach einer Ecke unter gütiger Mithilfe von TSG-Keeper Michels das 2:2 (85.), dann stand nach einem weiten Ball und einer Verlängerung plötzlich Hinkelmann alleine vor dem Keeper und blieb cool - 3:2 (89.). Die Heimelf war restlos bedient.

Denn was bedeutet dieses Resultat für die Tabelle? Sowohl Eintracht Rheine als auch der TuS Erndtebrück haben die Teilnahme an der Aufstiegsrunde nun sicher. Siegen hat die Aufstiegsrunde mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel wieder in der eigenen Hand, Sprockhövel hingegen muss nach diesem ersten verlorenen "Endspiel" auf einen Ausrutscher der Siegener hoffen und gegen Gütersloh selbst gewinnen. Geringe Restchancen hat weiterhin der SC Preußen Münster II.