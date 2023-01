Paderborn: Ab 2024 gibt es 9000 Sitzplätze im Stadion

Bei den nächsten beiden Spielen wird es wieder einmal voll auf den Rängen. Um die Spielstätte des SC Paderborn 07 gab es in den vergangenen Jahren viele Irrungen und Wirrungen. Nun steht als letzte Phase ein millionenschwerer Weiterbau bevor.

Der Pokal-Knüller gegen den VfB Stuttgart am kommenden Dienstag ist - mit Ausnahme einiger VIP-Karten - bereits ausverkauft. Und auch für das drei Tage später anstehende Heimspiel in der 2. Liga gegen Fortuna Düsseldorf vermeldet der SC Paderborn 07, dass schon mehr als 10.000 Tickets über den Ladentisch gingen. Die Vorfreude auf Fußball scheint groß bei den Ostwestfalen - künftig soll ein Besuch der Arena noch mehr zum Erlebnis werden. Nach Abschluss dieser Saison steht der Weiterbau der Sportstätte in seiner letzten Phase an.

An der örtlich festgeschriebenen Höchstkapazität von 15.000 Plätzen wird sich nichts ändern. Doch um einerseits die Auflagen für eine Lizenzierung in der 1. Liga, in die man eines Tages zurückkehren möchte, zu erfüllen, andererseits aber auch eine bessere Vermarktungslage der Heimspiele zu erzielen, wird der Klub nun noch einmal Hand anlegen. Für insgesamt rund sechs Millionen Euro soll der Anteil der Sitzplätze erhöht werden, und zwar von jetzt 6000 auf künftig 9000. Dazu werden auf der Gegengeraden sowie den hinter den Toren Oberränge eingebaut, die wiederum im Gegenzug die Gesamtzahl an Stehplätzen auf 6000 schrumpfen lassen. Zur Formvollendung sollen bis Januar 2024 auch eine sparsamere LED-Flutlichtanlage und neue Aufgänge zu den Rängen hinzukommen.

"Wir brauchen mehr Menschen mit einer starken Bindung zu unserem Verein", hatte Präsident Thomas Sagel kürzlich anlässlich der Jahreshauptversammlung des Klubs gefordert und dabei vor allem auf eine noch intensivere Mitgliederwerbung abgehoben. Doch auch mit mehr Komfort im Stadion sollen die Menschen angelockt werden und sich mit dem SCP07 identifizieren.

Um das jetzige, derzeit "Home-Deluxe-Arena" heißende Stadion hatte es von den ersten Planungsschritten an immer wieder Irrungen und Wirrungen gegeben. Der 2005 begonnene Neubau im Paderborner Nordwesten wurde begleitet von Protesten der dortigen Anwohner und Unklarheiten über die Finanzierung, die die eigentlich schon nach einem halben Jahr Bauzeit geplante Fertigstellung deutlich verzögerten. Eine Eröffnung konnte erst im Juli 2008 stattfinden. Bis heute müssen nach erfolgreichen Klagen von Bürgern alle Veranstaltungen im Stadion aus Lärmschutzgründen bis spätestens 22 Uhr beendet sein - oder aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.