Pacult rechnet mit engem Kampf um das obere Play-off: "Zwischen Platz vier und zehn ist alles möglich"

Die aktuelle Bundesliga-Saison befindet sich nach den ersten zehn Spieltagen in ihrer zweiten Länderspielpause und Austria Klagenfurt liegt erneut auf Kurs Richtung Meistergruppe. Cheftrainer Peter Pacult erwartet allerdings ein enges Rennen um die oberen sechs Plätze.

Nur vier Punkte liegen aktuell zwischen dem Tabellenvierten Hartberg und dem Tabellenachten Altach. Dahinter haben auch die Wiener Austria und Aufsteiger Blau-Weiß Linz mit jeweils sieben Zählern Rückstand auf die Oststeirer noch Außenseiterchancen auf einen Platz im oberen Playoff. Austria Klagenfurt steckt hingegen mit 15 gesammelten Punkten auf Tabellenplatz fünf mittendrin im Kampf um die Meistergruppe und könnte nach den beiden Teilnahmen in den zwei vergangenen Spielzeiten den Hattrick schnüren. Cheftrainer Peter Pacult gibt sich allerdings im Gespräch auf der "Vereinsseite" noch vorsichtig: "Bei uns muss weiter alles passen, um bis zum Ende des Grunddurchgangs im Rennen dabei zu bleiben."

Der Klagenfurt-Coach konnte mit seiner Truppe in der aktuellen Spielzeit erst einmal bezwungen werden, die vergangenen drei Ligapartien blieb man unbesiegt und konnte nach 0:2-Rückstand mit dem 2:2 gegen Serienmeister Red Bull Salzburg auch für einen großen Motivationsschub vor der Ligapause sorgen. Dennoch liegt man aktuell nur zwei Punkte vor dem Siebten Wolfsberger AC, der Kampf um die begehrten Plätze wird laut Pacult daher zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden: "Der Wettbewerb ist sehr spannend und auch ausgeglichen. Vieles hängt von der Tagesform ab, jedes Team kann jedem gefährlich werden. Ich gehe davon aus, dass es bis ins Frühjahr hinein so eng bleiben wird. Neben Sturm und Salzburg sehe ich den LASK oben. Zwischen Platz vier und zehn ist aber alles möglich, da wird es sich erst auf der Zielgeraden zeigen, wer die Tickets für das obere Play-off löst."

Binder erlitt Rückschlag

Dafür will man im Gegensatz zu ersten Länderspielpause nicht wieder mit einer Niederlage hineinstarten, sondern gleich wieder anschreiben. Allerdings wartet mit dem Auswärtsspiel bei Pacults Ex-Klub Rapid (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) keine einfache Aufgabe auf die Kärntner. Kapitän Thorsten Mahrer sieht seine Mannschaft für die kommenden Prüfungen bereit: "Die kleine Pause hat gutgetan, jetzt sind die Akkus wieder aufgeladen und wir sind absolut bereit für alles, was auf uns zukommt. Wir haben unter Beweis gestellt, dass wir uns vor keinem Gegner verstecken müssen, wenn wir unsere Dinge zusammenbringen. Das gibt uns Selbstvertrauen und so werden wir die nächsten Aufgaben auch dementsprechend mutig angehen. Wir freuen uns darauf, weil es coole Spiele sind."

Personell hatten die Kärntner zuletzt allerdings einen kleinen Rückschlag hinzunehmen. Nicolas Binder musste nach seinem Comeback im Testspiel gegen Zweitligist Leoben zuletzt bei einem Einsatz für die Amateure in der Kärntner Liga das Spiel frühzeitig abbrechen und wird vorerst noch keine Option für den Kader sein. Zudem sind auch Iba May (Kniereizung) und Offensivkraft Sebastian Soto (Bandscheiben-OP) noch in der finalen Phase ihrer Rekonvaleszenz and arbeiten weiterhin individuell an ihrer Rückkehr auf den Platz.

Pacult sieht sein Team aber für die kommenden Monate bis zur Winterpause gut aufgestellt und fordert weiterhin volle Konzentration von seiner Mannschaft: "Es war wichtig für die Burschen, mal etwas abzuschalten und Kraft zu tanken. Aber jetzt gilt es, die Spannung wieder aufzubauen und hart zu arbeiten. Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust und müssen in jedem Match zu 100 Prozent bereit sein. Es kommt auf jeden Einzelnen an und ich erwarte, dass die Spieler alles aus sich herausholen, ehe es in die Pause geht. Bisher haben sie es wirklich richtig gut gemacht, aber wir haben noch nichts erreicht und dürfen nicht nachlassen."