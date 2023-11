Pacult nach Klagenfurt-Pleite: "Bitter, aber wirft uns nicht um"

Austria Klagenfurt hat im Kärntner Derby die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Trotz der herben 0:4-Pleite geben sich die Verantwortlichen kämpferisch und wollen beweisen, dass es nur ein Ausrutscher war. Die nächste Möglichkeit dazu hat der Tabellenfünfte am Sonntag, wenn er Sturm Graz empfängt.

Es war schon etwas verwunderlich, wie klar Austria Klagenfurt das Derby gegen den Wolfsberger AC verloren hat. Mit einer 0:4-Schlappe war angesichts der starken Leistungen in den vergangenen Wochen so gar nicht zu rechnen. Dennoch ist sie passiert. Bei der Pacult-Elf ist nun Aufarbeitung gefragt.

"Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, waren an diesem Tag in allen Belangen unterlegen. Das ärgert uns und das müssen wir analysieren. Deshalb werde ich jetzt aber sicher nicht auf meine Mannschaft draufhauen, die es bisher ja gut gemacht und zurecht von allen Seiten viel Lob erhalten hat", zeigte sich Trainer Peter Pacult auf der "Vereinsseite" zwar kritisch, nahm seine Mannschaft aber auch in Schutz.

Klagenfurt habe zwar gewusst, wie der WAC sein Spiel anlegen werde, konnte das jedoch nicht verhindern. Die Schmid-Elf agierte von Beginn an sehr aggressiv und ließ defensiv wenig zu. Klagenfurt hatte Schwierigkeiten mit der hohen Geschwindigkeit der WAC-Offensive. "Wir waren vorbereitet, haben klar angesprochen, was uns erwartet, wie der WAC es anlegen wird. So ist es dann auch gekommen, doch es ist uns nicht gelungen, dies zu verhindern", haderte Pacult.

Triple-B, also Thierno Ballo, Mohamed Bamba und Augustine Boakye stellten die Abwehrkette um Kapitän Thorsten Mahrer permanent vor Probleme. "Es zeichnet uns aus, dass wir in den Spielen viel Leidenschaft, Zweikampfstärke und eine hohe Laufbereitschaft auf den Platz bringen. Das haben wir in Wolfsberg vermissen lassen, aber das werden wir wieder zeigen", ließ Mahrer trotz der Pleite etwas Optimismus durchklingen.

Erst die zweite Niederlage

Pacult schlug in dieselbe Kerbe, wollte der Niederlage angesichts der starken Saison aber nicht allzu viel Bedeutung zumessen: "Keine Frage, es war ein bitterer Abend und es tut mir leid für die Fans und auch für die Mannschaft. Aber man sollte nicht vergessen, dass es im 13. Spiel erst die zweite Niederlage war. Das wirft uns sicher nicht um."

Es soll vielmehr bloß ein Ausrutscher gewesen sein. Die Möglichkeit, dies zu beweisen, haben die Waidmannsdorfer am kommenden Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Sturm Graz in der Klagenfurter Arena zu Gast sein wird. Die Steirer stecken nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge selbst in einer kleinen Ergebniskrise.