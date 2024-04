Pacult lobt unbeugsame Klagenfurter: "Geben nicht auf und das zeichnet uns aus"

Mit einem Elfmetertor in sprichwörtlich allerletzter Sekunde hat Austria Klagenfurt den Niederlagen-Hattrick in der Meistergruppe abgewendet und den ersten Punkt im oberen Play-off geholt. Cheftrainer Peter Pacult war vor allem vom Charakter seiner Mannschaft angetan, die trotz Rückschlägen wieder einmal Moral bewiesen hat.

Zwei Niederlagen und eine Tordifferenz von 0:5: Der Start in die Meistergruppe verlief für Austria Klagenfurt zermürbend. Zwar hatten die Kärntner mit den Duellen gegen Sturm (0:4) und dem LASK (0:3) zwei Top-drei-Teams direkt zum Start, dennoch hoffte man im Süden Österreichs nach einem gelungenen Grunddurchgang, doch etwas näher an den Spitzenmannschaften im Oberhaus dran zu sein. Beim Duell gegen den TSV Hartberg folgte ein Gegner auf Augenhöhe, wo man mit einem Sieg ein wichtiges Zeichen und vor allem einen wichtigen Schritt im Kampf um die internationalen Plätze tätigen hätte können, am Ende musste man aber froh sein, zumindest einen Punkt aufgesammelt zu haben. Zumindest kam dabei aber wieder einmal der unbeugsame Charakter der Waidmannsdorfer zum Vorschein, für die das Wort "aufgeben" in ihrem Fußball-Vokabular nicht existiert.

"Es war wichtig, dass wir angeschrieben haben. Kompliment an meine Mannschaft, sie hat Rückschläge weggesteckt, sich in das Match reingebissen, den Glauben nicht verloren und sich spät belohnt", fasste es Cheftrainer Peter Pacult auf der "Vereinsseite" zusammen, der mit seiner Mannschaft damit den fünften Platz unter den besten Sechs verteidigen konnte. "Wir haben den Angriff unseres direkten Verfolgers abgewehrt, sind weiter in Schlagdistanz zu den beiden Teams vor uns." Aktuell beträgt der Rückstand auf den LASK sowie Rapid nur drei Punkte, eine erstmalige internationale Teilnahme nach zuvor zwei sechsten Plätzen in den beiden Vorjahren ist somit weiterhin im Bereich des Möglichen.

Position verteidigt

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten die Klagenfurt aber nun auch tunlichst ihre eigenen Chancen besser nutzen und es nicht immer darauf ankommen lassen müssen, spät noch eine Reaktion zu zeigen. Schon beim Auftakt gegen Sturm hatte man in der Anfangsphase durchaus seine Chancen und könnte mit etwas Glück selbst für die Führung sorgen, auch beim Duell gegen den LASK am zweiten Spieltag des oberen Play-offs vergab man die große Chance zum 1:0, ehe man im Gegenzug in Rückstand geriet. In Hartberg erlebte Coach Pacult bereits das dritte Déjà-vu: "Wir hätten schon früh ein Tor machen können, lassen Riesenmöglichkeiten liegen. Dann müssen wir hinterherlaufen." Das taten seine Profis auch erfolgreich, doch mehr als zu einem Punktgewinn reichte es schlussendlich nicht. Auch in den beiden vorangegangenen Spielen sah man ein ähnliches Bild, als man nach Rückständen Charakter bewies und sich im Laufe des Spiel stabilisieren konnte.

"Wir geben nicht auf und das zeichnet uns aus", betont Pacult, der dem spätem Punktgewinn durch den Last-Minute-Elfmeter von Spielmacher Andy Irving eine große Bedeutung beimisst: "Unter dem Strich können wir mit dem Punkt zufrieden sein und am Ende wird sich zeigen, wie wertvoll er war. Jetzt haben wir unsere Position erst mal verteidigt." Das Duell gegen Pacults ehemaligen Klub Rapid in Wien-Hütteldorf am kommenden Spieltag könnte dabei genau zum rechten Zeitpunkt kommen, denn gegen die Wiener verlor man in der aktuellen Saison noch nicht. Allerdings befinden sich die Grün-Weißen nach dem Einzug ins Cup-Finale sowie dem Remis bei Tabellenführer Red Bull Salzburg in guter Form. Doch auch hier lautet die Klagenfurter Devise: Ein Aufgeben gibt es nicht.