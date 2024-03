Pacult hofft im "Finale" gegen Rapid auf Support vergangener Tage

Peter Pacult hat die Klagenfurter Bevölkerung einmal mehr dazu aufgerufen, ins Stadion zu kommen und die Austria gegen Rapid anzufeuern. Er wünsche sich, dass der Zuspruch wieder so groß sei, "wie es in der Vergangenheit schon einmal der Fall war".

Die Klagenfurter Austria bestreitet am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Art Endspiel gegen den SK Rapid. Beiden Mannschaften reicht ein Remis, was aber nicht bedeuten soll, dass es in dieser Begegnung zu einem Nichtangriffspakt kommen soll, wie das einst in Gijon der Fall war. Gelingt einem der beiden Klubs ein Sieg, würde der jeweils andere die Augen auf einen der Nebenschauplätze richten müssen.

Doch damit will man sich weder in Wien-Hütteldorf, noch in Waidmannsdorf im Vorfeld dieser Partie beschäftigen. Klagenfurt-Trainer Peter Pacult möchte ohnehin nicht auf ein Remis spielen, er sieht vor allem die Offensive seiner Mannschaft gefordert: "Wir haben zuletzt in Salzburg gut verteidigt, aber nach vorne nichts zusammengebracht. Das werden wir gegen Rapid besser machen, mit dem Ball mutiger und sicherer sein."

Nicht unwesentlich wird aus Sicht der Violetten die Unterstützung von den Rängen. Im Vorverkauf wurden laut Klubangaben bereits knapp 7.000 Tickets abgesetzt. Man hofft, den Besucher-Saisonrekord von 7.932 im ersten Heimspiel gegen WAC brechen zu können.

Wir hoffen, dass der Zuspruch in Klagenfurt wieder so groß sein wird, wie es in der Vergangenheit schon einmal der Fall war, als man in der Stadt und der Region stolz auf die Austria war. Peter Pacult mit deutlichen Worten über das Fan-Dasein in Klagenfurt

Vor allem Pacult, der schon mehrmals über mangelnden Fan-Support im Stadion geklagt hat, ruft die Bevölkerung dazu auf, die Mannschaft gegen Rapid zu unterstützen. "Die Mannschaft hätte es auf jeden Fall verdient, dass möglichst viele Leute ins Stadion kommen und uns lautstark unterstützen. Wir brauchen die Fans als zwölften Mann. Wir können nur hart arbeiten, weiter so erfolgreich sein und hoffen, dass sich das auszahlt und der Zuspruch in Klagenfurt wieder so groß sein wird, wie es in der Vergangenheit schon einmal der Fall war, als man in der Stadt und der Region stolz auf die Austria war."

