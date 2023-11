Pacult fordert "Mut und Zielstrebigkeit" von seiner Mannschaft

Nach einem hervorragenden Start in die Saison ist Austria Klagenfurt mit zuletzt drei Niederlagen in Folge etwas ins Straucheln geraten. Trotzdem liegt die Pacult-Elf mit 21 Punkten nach wie vor auf dem fünften Platz der Bundesliga. Gegen Altach wollen die Kärntner wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft Austria Klagenfurt auswärts auf den SCR Altach. Beide Teams hatten zuletzt mit einem Formtief zu kämpfen, Altach kassierte zwei, Klagenfurt sogar drei Niederlagen in Folge. Vor allem bei den Kärntnern überraschte die Negativserie, musste die Mannschaft von Peter Pacult in dieser Saison davor doch nur einen "Nuller" hinnehmen.

"Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie in den verbleibenden drei Spielen bis zum Winter alles aus sich herausholt. Es sind schwere Aufgaben, das ist klar, aber wir wollen so viele Punkte mitnehmen wie möglich und dafür gilt es hart zu arbeiten. In den letzten Spielen hat uns die Frische und auch die nötige Entschlossenheit gefehlt. Davor haben die Burschen es aber hervorragend gemacht und daran wollen wir wieder anknüpfen", so der Klagenfurter Chefcoach auf der "Vereinsseite".

Pacult: "Wir konzentrieren uns auf unser Spiel"

Die Kärntner befinden sich nach wie vor über dem Strich, der Vorsprung auf Platz sechs beträgt aber nur mehr einen, der auf Platz sieben zwei Punkte. Gegen Altach, die zuletzt gegen die WSG Tirol eine 1:5-Niederlage hinnehmen mussten, wollen die Klagenfurter wieder zurück auf die Siegerstraße. "Wir konzentrieren uns auf unser Spiel und weniger darauf, wie Altach es anlegen wird. Ich denke, der Trainer wird seine Schlüsse aus den letzten Spielen gezogen haben. Wir werden die Bereitschaft auf den Platz bringen müssen, kämpferisch und läuferisch an die Grenzen zu gehen. Außerdem brauchen wir mit dem Ball mehr Mut und Zielstrebigkeit", fordert Pacult mehr Engagement von seinen Spielern.

Gute Nachrichten gibt es aus dem Lazarett der Kärntner: Simon Straudi und Nicolas Binder stiegen zum Beginn der Woche wieder ins Training ein. Verzichten muss Pacult nach wie vor auf Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko, Iba May, Bego Kujrakovic, Sebastian Soto und Jonas Arweiler.