Pacult fordert konzentrierte Leistung im Cup: "Sonst wird es ungemütlich"

Mit 13 Punkten aus den ersten acht Spielen legte Austria Klagenfurt den bislang erfolgreichsten Start in der Bundesliga seit dem Aufstieg 2021 hin. Auch im ÖFB-Cup soll der Erfolgslauf weitergeführt werden, wo man beim Duell gegen Regionalligist FC Marchfeld Donauauen eine konzentrierte Leistung an den Tag legen will.

Dreimal in Folge war für den SK Austria Klagenfurt zuletzt im Viertelfinale des ÖFB-Cups Schluss. Heuer wollen sich die Kärntner, die in der Liga mit 13 Punkten aus den ersten acht Spielen ihren besten Start im Oberhaus hingelegt haben, endlich den Traum vom "Finale daham" erfüllen. In der Saison 2020/21 war im Viertelfinale erst in der Verlängerung gegen den LASK (3:5) Schluss, vor zwei Jahren sorgte die SV Ried für das verfrühte Aus und in der vergangenen Saison war es wieder der LASK, der den Waidmannsdorfern ein Bein in der Runde der letzten Acht stellte. Nun steht für die Mannschaft von Peter Pacult aber erstmal die zweite Runde an, wo man sich in der Begegnung mit Regionalligist FC Marchfeld Donauauen keinen Schnitzer leisten möchte.

Der Klagenfurt-Cheftrainer warnt daher auf der "Vereinsseite" seine Mannschaft davor, den Drittligisten zu unterschätzen und fordert einen konzentrierten Auftritt: "Jedem sollte klar sein, dass es ein großer Fehler wäre, einen Gegner im Pokal zu unterschätzen. Für die vermeintlich Kleinen ist es so etwas wie das Match des Jahres, da will sich jeder Spieler von seiner besten Seite zeigen, läuferisch und kämpferisch alles reinlegen. Wenn man in dieser Hinsicht nicht dagegenhält, wird es ungemütlich." Die Niederösterreicher konnten ebenso wie die Kärntner am vergangenen Spieltag einen Sieg einfahren und nach einem schwierigen Saisonstart einen wichtigen Schritt aus der Abstiegszone tätigen.

"Wir sind als Erstligist der klare Favorit"

Doch auch wenn es für die Marchfelder in der aktuellen Spielzeit noch nicht nach Wunsch läuft, konnte Klagenfurt-Coach Pacult beim 1:1 des Regionalliga-Klubs gegen den SV Leobendorf Anfang September mit eigenen Augen eine kompakte Defensive des kommenden Gegners beobachten: "Die Mannschaft arbeitet in der Defensive solide und diszipliniert. Ich gehe davon aus, dass sie gegen uns etwas tiefer stehen und auf Fehler im Aufbau lauern werden, um dann schnell und frech umzuschalten. Es wird für uns also darauf ankommen, konzentriert bei der Sache zu sein und solche Situationen nicht anzubieten."

Die Personalsituation stellt sich bei den Klagenfurtern dabei weiter unverändert dar. Jannik Robatsch und Nicolas Binder können im Training zwar bereits wieder mit dem Ball arbeiten, sind aber genauso wie Sebastian Soto (Reha nach Bandscheiben-OP) und Iba May (Kniereizung) noch kein Thema für das Pokalspiel. Zudem müssen die Kärntner auch Ersatz-Keeper Marco Knaller aufgrund einer Bänderverletzung im Sprunggelenk vorgeben. Doch mit dem restlichen Kader will der Tabellenvierte der Bundesliga nichts anbrennen lassen und für den Aufstieg sorgen. "Wir sind als Erstligist der klare Favorit und so wollen wir auch auftreten", betont Chefcoach Pacult.