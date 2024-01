Pacult beschwört vor Frühjahrsstart Teamgeist herauf

26 Punkte nach 17 Runden und damit so viele wie noch nie zuvor seit dem Aufstieg in die Bundesliga konnte Austria Klagenfurt im vergangenen Herbst sammeln. Der Weg Richtung Meistergruppe ist gezeichnet, nun müssen die Kärntner in den verbleibenden fünf Runden diesen nur mehr erfolgreich bestreiten. Das soll durch eine kompakte Mannschaftsleistung gelingen.

Mit 25 Profis im Schlepptau - inklusive der beiden Testkandidaten Jonas Kühn und Julian Damelang von Partnerklub FC Viktoria 1889 Berlin - schlug Austria Klagenfurt seine Zelte im Trainingslager in Sibenik auf. Dort wollen sich die Kärntner mit intensiven Trainingstagen auf echtem Rasen für die anstehenden Aufgaben vorbereiten, um im Kampf um das obere Play-off bis zum Schluss alles offenzuhalten. Mit 26 Zählern nach den ersten 17 Runden findet sich die Mannschaft von Cheftrainer Peter Pacult aktuell auf dem fünften Tabellenplatz wieder und hat momentan drei Zähler Vorsprung auf den WAC, der sich als Siebter momentan knapp außerhalb der Top sechs befindet. Eine dritte erfolgreiche Teilnahme an der Meistergruppe ist in Reichweite, wenngleich auf die Waidmannsdorfer im Frühjahr noch ein ordentliches Programm wartet.

Nach dem Auftakt auswärts beim LASK geht es noch zu Schlusslicht Austria Lustenau, ehe Ende Februar das erste Heimspiel im neuen Jahr gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz ansteht. Spätestens da sollte man schon seine Punkte gemacht haben, denn mit den beiden Duellen gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg sowie den SK Rapid haben die Klagenfurter ein anspruchsvolles Ende des Grunddurchgangs vor sich. Das weiß auch Coach Pacult, wie er im Gespräch auf der "Vereinsseite" klarstellt: "Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir im Frühjahr die Mannschaft sein, die wir in den letzten 2,5 Jahren waren. Ein Team, das körperlich bereit ist, das zusammensteht, in dem einer für den anderen da ist. Wir wollen in dieser Woche den Grundstein dafür legen, körperlich an die Grenzen gehen und konzentriert arbeiten."

"Liegen schwere Aufgaben vor uns"

Nach drei Siegen in vier Testspielen haben sich die Violetten aus dem Süden Österreichs jedenfalls mit einer Menge Selbstvertrauen nach Kroatien begeben, wo noch weitere Testspiele gegen Partnerklub HNK Sibenik sowie den bosnischen Double-Sieger Zrinjski Mostar anstehen. Dann wird auch Abwehrspieler Kosmas Gkezos nach seiner Verletzung wieder Einsatzzeiten bekommen. Zudem stoßen mit Jonas Arweiler und Simon Straudi noch zwei weitere Profis zum Austria-Tross, werden aber in der Finalphase ihrer Reha noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern individuelle Lauf- und Krafteinheiten absolvieren.

Mittelfeldspieler Christopher Cvetko, der aufgrund einer langwierigen Verletzung große Teile der Herbstsaison verpasste, wird hingegen wie der Rest seines Teams am Rasen schuften, um für den Re-Start bereit zu sein. Da will man dann auch das große Ziel - den Einzug in das obere Play-off - erreichen, wie er betont: "Wir haben uns ein Ziel gesetzt und werden uns darauf einschwören, dass wir in den verbleibenden fünf Spielen im Grunddurchgang die nötigen Punkte holen. Es liegen schwere Aufgaben vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können." Beim Auswärtsspiel gegen den LASK (11. Februar, 17 Uhr, LIVE! auf kicker) kann man dazu mit einem Sieg den ersten Schritt setzen.