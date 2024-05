Pacult ärgert sich über "völlig unnötige Fehler“

Austria Klagenfurt musste am Wochenende die erste Saisonniederlage einstecken. Trainer Peter Pacult ärgert sich über die Fehler seiner Mannschaft, richtet den Blick aber schon wieder nach vorne.

Peter Pacult und sein Team gingen gegen den LASK erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. GEPA pictures

Bis zum siebten Spieltag blieb Klagenfurt ungeschlagen und schob sich dadurch in der Tabelle hinter die "Big Three" Salzburg, Sturm Graz und den LASK auf Platz vier. Erst beim Spiel gegen die Linzer am vergangenen Wochenende setzte es die erste Niederlage für die Austria. Ljubicic, Flecker und Havel besiegelten innerhalb von nur acht Minuten das Schicksal der Kärntner. Cheftrainer Peter Pacult war mit der Leistung seines Teams zwar nicht unzufrieden, ärgert sich aber über unnötige Fehler.

"Es mag seltsam klingen, doch meine Mannschaft hat es über weite Strecken des Spiels nicht schlecht gemacht. Das hilft aber nichts, wenn man sich mit völlig unnötigen Fehlern innerhalb kurzer Zeit alles selbst umwirft. Da waren katastrophale Pässe im Aufbau dabei, das hat uns alles kaputt gemacht. Das lässt ein Team wie der LASK nicht aus" betont der 63-Jährige auf der "Vereinsseite".

Bei der 1:3-Niederlage spielte Klagenfurt zu Beginn gut mit, ehe drei Tore der Linzer kurz vor dem Pausenpfiff die Hoffnungen der Kärntner zunichte machten. "Ich habe in der Pause gar nicht viel gesagt, aber von den Burschen verlangt, dass sie sich auch in dieser schwierigen Situation stellen und Charakter zeigen. Das haben sie dann gemacht", streicht Pacult aber den Charakter seiner Mannschaft hervor.

Pacult lobt Fanunterstützung

In der zweiten Hälfte zeigte sich Klagenfurt nicht mehr so fehleranfällig und konnte durch einen Treffer von Solomon Bonnah noch Ergebniskosmetik betreiben. Pacult freute sich nach der Partie auch über die nicht abgrissene Fanunterstützung in Halbzeit zwei: "Ich möchte mich auch bei den Fans bedanken, die trotz der aussichtslosen Lage weiterhin hinter uns standen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir müssen das abhaken und nach vorn schauen.“

In der Tabelle liegen die Kärtner aktuell auf dem fünften Platz. Am Wochenende trifft das Team von Peter Pacult auf Austria Lustenau (Samstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Vorarlberger bilden mit nur zwei Punkten das Schlusslicht der Bundesliga.