Kapitän bleibt der SG BBM Bietigheim treu

Die SG BBM Bietigheim und Paco Barthe haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, der Kapitän bleibt dem Handball-Zweitligisten bis mindestens 2025 erhalten.

"Damit trägt der Führungsspieler und Publikumsliebling auch in der kommenden Saison das SG-Trikot", freut sich die SG BBM Bietigheim in seiner Pressemitteilung. Der Handball-Zweitligist betont: "Mit Paco Barthe bleibt der SG eine große Identifikationsfigur und ein nach wie vor wichtiger Leistungsträger erhalten."

Der in Stuttgart geborene und in Hendaye aufgewachsene Deutsch-Franzose kam bereits 2012 zur SG BBM Bietigheim. "Über die U23 der SG schaffte er den Sprung ins Bundesligateam und war 2014 ein wichtiger Faktor beim ersten Aufstieg in die stärkste Liga der Welt", so der Verein, der anfügt: "In den Folgejahren prägte der 1,95 Meter große Rückraumspieler das schnelle Umschaltspiel der SG und führte das Team 2018 erneut zum Aufstieg", so der Verein.

Anschließend wechselte er zum spanischen Erstligisten Bidasoa Irun, in die Nähe seiner französischen Heimat. Mit den Basken sammelte Paco Barthe in der spanischen Liga Asobal und in der EHF Champions League Erfahrung auf Top-Niveau. 2020 entschied er sich zur Rückkehr in die schwäbische Heimat. Seit 2021 führt Paco Barthe die SG als Kapitän aufs Feld und peilt in dieser Saison den dritten Aufstieg mit den Bietigheimern an. Seine nächstes Jahr elfte Saison bei der SG möchte er wieder in der ersten Liga spielen.

"Ich freue mich sehr auf das weitere Jahr mit der SG. Ich fühle mich körperlich sehr gut und die Arbeit mit Iker und der Mannschaft macht mir sehr viel Spaß. Unsere großen Ziele sind ein zusätzlicher Anreiz für mich, weiter 100 Prozent zu geben", zeigt sich Paco Barthe glücklich über seine weitere Zeit mit der SG BBM Bietigheim.

"Paco ist eines der Gesichter der SG. Mit seinem tollen Charakter nimmt Paco auf und neben dem Feld eine wichtige Rolle ein. Ich freue mich, dass er sich nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr wieder zurückgekämpft hat und dem Team sowohl in der Abwehr als auch im Angriff sehr viel gibt", erklärte Bastian Spahlinger.

Der Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim fügte mit Blick auf den Aufstiegskampf in der 2. Handball Bundesliga an: "Paco begleitet mich seit meiner Anfangszeit bei der SG. Gemeinsam haben wir viel erreicht und gelitten. Ich hoffe, dass wir 2024 wieder etwas Großes zu feiern haben."