Packers verlieren im Dezember - Titans holen in Miami spät 14-Punkte-Rückstand auf

Die beiden Monday Night Games in der NFL brachten eine große Überraschung und bislang unbekannte Dezember-Gefühle für Packers-Coach Matt LaFleur mit sich. Der erste Play-off-Teilnehmer steht indes fest.

Nach drei Siegen in Folge, zuletzt gegen die Kansas City Chiefs, wähnten sich die Green Bay Packers bereits auf bestem Wege in die Play-offs. Im Monday Night Game bei den New York Giants mussten Jordan Love & Co. jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Hometown-Hero Tommy DeVito (17/21, 158 Yards, TD, 71 Rushing Yards) brachte mit einem 32-Yard-Pass auf Wan'Dale Robinson Sekunden vor Schluss Kicker Randy Bullock in Position, der den Ball mit Ablauf der Uhr auf 37-Yards durch die Stangen jagte. Für Quarterback DeVito war es das erste Fourth-Quarter-Comeback in der NFL. Zum vierten Mal in Folge vertrat der 25-Jährige die verletzten Daniel Jones und Tyrod Taylor.

Gegenüber Love (25/39, 218 Yards, TD, INT) hatte 1:33 Minuten vor Schluss mit einem Touchdown-Pass auf Malik Heath für die Gästeführung gesorgt. Eine Two-Point-Conversion misslang allerdings, was sich rächen sollte.

Während das 24:22 für die Giants (5-8), bei denen Saquon Barkley zwei Rushing Touchdowns verbuchte, den dritten Sieg in Folge bedeutete, kassierten die Packers unter Head Coach Matt LaFleur erstmals eine Niederlage im Dezember. 16-0 hatte seine Bilanz in diesem Monat seit Dienstantritt 2019 zuvor gelautet. Green Bay (6-7) rangiert in der NFC trotz der Niederlage weiterhin auf einem Wild-Card-Platz, liegt jedoch mit vier weiteren 6-7-Teams gleichauf.

49ers stehen als erster Play-off-Teilnehmer fest

Durch die Niederlage der Packers stehen die San Francisco 49ers als erster Teilnehmer an den Play-offs fest. Mit dem Sieg gegen die Seattle Seahawks gepaart mit der Niederlage der Philadelphia Eagles in Dallas hatten die Niners am Sonntag Platz 1 in der NFC übernommen. Sollte das Team von Head Coach Kyle Shanahan in Woche 15 bei den Arizona Cardinals gewinnen, ist ihm der zweite Divisionstitel in Folge in der NFC West nicht mehr zu nehmen.

Dolphins verspielen 14-Punkte-Vorsprung in den letzten drei Minuten

Eine völlig überraschende Heimpleite leisteten sich die Miami Dolphins, die gegen die Tennessee Titans knapp drei Minuten vor Schluss noch mit 14 Punkten führten. Die Gäste hatten sich durch zwei Ballverluste binnen weniger Minuten scheinbar aller Chancen beraubt. Beide mündeten in Rushing Touchdowns von Raheem Mostert, der die NFL in dieser Statistik mit 16 anführt.

Quarterback Will Levis (23/38, 327 Yards, TD, INT), der mit einem ungenauen Pitch Richtung Derrick Henry (zwei Rushing TDs) einen der Turnover zu verantworten gehabt hatte, führte die Titans (5-8) mit zwei erfolgreichen Touchdown-Drives (einer davon samt gelungener Two-Point-Conversion) aber noch zum Überraschungscoup in Florida. Die starke Titans-Defense ließ in der ersten Hälfte keine Punkte der explosiven Dolphins-Offense um Quarterback Tua Tagovailoa (23/33, 240 Yards) zu.

Durch die sicher nicht eingeplante Niederlage büßten die Dolphins (9-4) den Spitzenplatz in der AFC ein, den nach Woche 14 nun die Baltimore Ravens (10-3) innehaben. Miami musste über weite Strecken des Spiels ohne Star-Receiver Tyreek Hill auskommen, der das komplette zweite und einen Großteil des dritten Viertels wegen einer Knöchelverletzung zuschaute, dann aber noch einmal aufs Feld zurückkehrte.