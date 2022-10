Packers klarer Außenseiter - Halloween in Ohio: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Haben die Green Bay Packers im Sunday Night Game bei den ausgeruhten Buffalo Bills auch nur den Hauch einer Chance? Und was haben die Indianapolis Colts eigentlich vor? Jetzt hören in der neuen Folge von "Icing the kicker"!

Die Packers stecken in einer handfesten Krise - und Aaron Rodgers schimpft ("What the fuck are we doing?"), vor allem über seine Mitspieler. Dazu kommt, dass Green Bay nach drei Niederlagen am Stück nun zum Sunday Night Game von Week 8 ausgerechnet zu den ausgeruhten Buffalo Bills, dem womöglich besten Team im American Football aktuell, muss. Da kann nichts gehen für "The Pack", oder?

In der neuen Folge "Icing the kicker" gehen Host Kucze, Footballerei-Experte Detti, Coach Shuan sowie kicker-Redakteur Grille dieser Frage auf die Spur und ergründen, warum etwa auch Head Coach Matt LaFleur eine Schuld an der Misere trägt.

Außerdem werden die auf der Erfolgswelle surfenden Teams aus Seattle (Tabellenführer in der NFC West) und New York thematisiert. Sind die bei 6:1 stehenden Giants wirklich "for real" - und was macht Seahawks-Quarterback Geno Smith derzeit so außergewöhnlich?

Zum Abschluss kommt neben einem Abstecher nach Indianapolis und der Colts-Entscheidung gegen Quarterback-Routinier Matt Ryan noch Halloween auf den Tisch, das Battle of Ohio zwischen Cleveland und Cincinnati rundet Week 8 schließlich ab. Können die Browns nach ihrer Talfahrt wieder Selbstvertrauen tanken? Ein Schlüssel dafür dürfte sicherlich Running Back Nick Chubb sein.

Der Service-Gedanke kommt auch nicht zu kurz: Kucze hat wie gehabt ein paar nette Randnotizen zu bieten, mit denen man am Sonntag glänzen kann. Und apropos Sonntag: Die Zeitumstellung steht an. Die Spiele der sonntäglichen Frühschicht starten somit schon 18 Uhr.

