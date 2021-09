Packers jubeln in letzter Sekunde - Chiefs-Coach Reid im Krankenhaus

Ein Last-Minute-Sieg, ein missglücktes Debüt und ein angeschlagener Coach: Das Wichtigste vom weiteren NFL-Sonntag.

49ers-Comeback nicht belohnt: Crosby schießt Packers zum Sieg

Nach dem Debakel gegen New Orleans zum Auftakt in die Saison kommen die Green Bay Packers langsam in Schwung. Am Sonntagabend (Ortszeit) fuhren Aaron Rodgers und Co. einen ganz wichtigen Sieg in San Francisco ein. Die Packers hatten bereits mit 17:0 und 24:14 geführt, doch die Niners schlugen jeweils zurück und gingen rund 40 Sekunden vor Schluss dank Fullback Kyle Juszczyk erstmals in Führung.

"Gunslinger" Rodgers blieb davon allerdings unbeeindruckt und leitete mit einem 25-Yard-Pass auf Davante Adams den Gegenzug ein. Es folgte eine weitere Completion auf Adams (17 Yards) und ein "Spike", um die Uhr anzuhalten. Vier Sekunden vor Ablauf der Uhr setzte Kicker Mason Crosby aus 51 Yards zum Schuss an und traf zum 30:28-Sieg, während Rodgers an der Seitenlinie in Jubel ausbrach. Sowohl Green Bay als auch San Francisco stehen nun bei einer 2:1-Bilanz.

Rams zu stark: Brady verliert Debüt in Los Angeles

Bei seinem allerersten Regular-Season-Spiel in Los Angeles zog Tom Brady den Kürzeren. Seine Tampa Bay Buccaneers verloren bei den Rams mit 24:34, weil vor allem die Offense der Gastgeber zeitweise nicht zu stoppen war. Angeführt von einem starken Quarterback Matthew Stafford punktete Los Angeles in sechs aufeinanderfolgenden Spielzügen. Alleine Stafford fand viermal einen Mitspieler in der Endzone.

Auf der Gegenseite brachte Brady zwar 41 von 55 Pässen (432 Yards, TD) an seine Receiver, in den entscheidenden Momenten war die Rams-Defense um Superstar Aaron Donald aber oft zur Stelle und half so zum dritten Sieg im dritten Spiel, während Super-Bowl-Sieger Tampa Bay erstmals verlor.

Unwohlsein nach dem Spiel: Reid im Krankenhaus

Etwas Sorgen bereitete nach den Spielen am Sonntag die Nachricht, dass Andy Reid per Krankenwagen in die Uni-Klinik von Kansas City gebracht werden musste. Der Head Coach der Chiefs habe sich krank gefühlt, erklärte das Franchise. "Dem Trainer geht es gut, er ruht sich aus und ist einer stabilen Kondition", hieß es in der Mitteilung.