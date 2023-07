Packendes Remis zwischen Wacker und Bayern II - Memmingen ärgert Würzburg

Die SpVgg Bayreuth feierte am Donnerstag einen gelungenen Einstand. Am Freitag wollten die beiden Topfavoriten nachziehen. Die Würzburger Kickers mussten sich jedoch gegen Aufsteiger Memmingen mit einem Punkt begnügen. Und auch die Bayern Amateure kamen in Burghausen nur zu einem Remis.

Traf beim Liga-Debüt für die Bayern Amateure: Neuzugang Dion Berisha IMAGO/Beautiful Sports