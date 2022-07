Packendes Finale in Hamburg: Musetti triumphiert über Alcaraz

Außenseiter Lorenzo Musetti hat Jungstar Carlos Alcaraz ausgebremst und überraschend das Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen.

Überraschungs-Coup am Rothenbaum: Lorenzo Musetti hat das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen. picture alliance/dpa

In dem an Spannung kaum zu übertreffenden Finale der European Open setzte sich der 20 Jahre alte Italiener am Sonntag nach harten Kampf 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 gegen den Top-Favoriten aus Spanien durch und holte bei seiner Hamburg-Premiere zugleich seinen ersten ATP-Titel. Der ein Jahr jüngere Weltranglisten-Sechste Alcaraz, der ebenfalls zum ersten Mal in der Hansestadt spielte, verpasste vor 7.500 Zuschauern bei sommerlichen Temperaturen hingegen den von ihm angestrebten sechsten Coup auf der ATP-Tour.

Bei den Damen hatte am Vortag Außenseiterin Bernarda Pera aus den USA den Sieg bejubelt. Im Finale bezwang die 27-Jährige die topgesetzte Anett Kontaveit aus Estland mit 6:2, 6:4 und gewann nach Budapest ihr zweites Turnier binnen einer Woche. Als beste Deutsche war Andrea Petkovic aus Darmstadt im Viertelfinale an Kontaveit gescheitert.