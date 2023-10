Pacific Division: Die Oilers fordern den Titelverteidiger heraus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startet die NHL in ihre Saison 2023/24. In der Pacific Division spielt nicht nur der Titelverteidiger, sondern ein weiterer Titelfavorit. Eine Vorschau ...

DIE FAVORITEN

Vegas Golden Knights

Sieben Jahre wollte Golden-Knights-Eigner nach der NHL-Zugehörigkeit brauchen, um den Stanley Cup erstmals zu gewinnen - und exakt im siebten Jahr holte sich Vegas 2023 seinen ersten NHL. Und das Team aus Nevada scheint gut genug aufgestellt, um in den kommende Jahren weitere Triumphe folgen zu lassen.

Von den Schlüsselspielern aus der Meistersaison ging nur einer: Reilly Smith, ein Urgestein seit 2017 in Vegas, wurde zu den Pittsburgh Penguins transferiert. So aber konnte es sich General Manager Kelly McCrimmon leisten, mit der letztjährigen Nachverpflichtung Ivan Barbashev (27) langfristig bis 2028 zu verlängern, der in den Play-offs mit 18 Scorerpunkten in 22 Spielen die viermeisten seines Teams erzielt hatte. Auch Play-off-Überraschung Adin Hill (27), der im Tor starke Leistungen gezeigt hatte, verlängerte bis 2025. Der Titelverteidiger geht zweifellos als einer der Topfavoriten ins Rennen um die begehrteste Trophäe im Eishockey.

Edmonton Oilers

Der langsame Aufstieg der Oilers wurde durch das erneute Aus gegen den späteren Champion (2:4 gegen Vegas in der zweiten Play-off-Runde) nicht gebremst, nur, weil 2022 das Ende erst im Halbfinale gegen den ebenfalls späteren Meister Colorado (0:4) gekommen war. Vielmehr ist Edmonton nach langsamen Aufstieg nun angekommen im engen Favoritenkreis.

Weniger ist mehr angesichts der finanziellen Zwänge unter dem Salary Cap, lautete auch das Motto in Alberta. Vom Vorjahreskader gingen einzig Klim Kostin und Kailer Yamamoto - ohne Gegenleistung über die Gehaltsübernahme hinaus - nach Detroit, die sich anschließend von Letzterem der beiden sogar prompt per Buyout trennten.

In Sachen Neuzugänge gab es nur einen nennenswerten, da die beiden Tryout-Spieler Sam Gagner zumindest zum Start noch nicht verpflichtet wurden: Mit Connor Brown, der 2022/23 für Washington verletzungsbedingt nur vier Spieler bestritt, kam ein starker Zwei-Wege-Stürmer, der bei den Erie Otters (OHL) bereits mit Superstar Connor McDavid bereits länger zusammenspielte. Mit Kontinuität und den richtigen Lehren soll nun endlich der Titel für Leon Draisaitl & Co. die Qualität dazu ist da.

Los Angeles Kings

Die Phase des kleinen Umbruchs nach den beiden Titeln 2012 und 2014 ist vorbei. Zum zweiten Mal in Folge qualifizierten sich Los Angeles zuletzt für die Play-offs, scheiterte aber erneut an den Oilers. Und so rüsteten die Kings im Sommer weiter auf.

Pierre-Luc Dubois (25) kam in einem großen Transfer von den Winnipeg Jets und sorgt so für eine deutliche Verstärkung der Center-Position. Aus Calgary kehrte der ehemalige Kings-Meisterspieler Trevor Lewis (36) zurück. Im Tor holten die Kings Cam Talbot (36) und David Rittich (31), um die Überraschungs-Nummer-eins des Vorjahres, Pheonix Copley, zu entlasten. Aus der AHL neben Verteidiger Brandt Clarke (20, 2021 im Draft an Position acht ausgewählt) weitere Talente ins Team.

Unter dem Strich sieht der Kader noch ein wenig tiefer aus als 2022/23. Die Play-offs sollten so erneut kein Problem darstellen. Allerdings ist die Frage, ob die Veränderungen ausreichen, um gegen die beiden Topteams Vegas und Edmonton zu bestehen und wieder über die erste Play-off-Runde hinauszukommen.

DIE PLAY-OFF-KANDIDATEN

Seattle Kraken

Zweites Franchise-Jahr, erste Play-off-Teilnahme - und dann gleich eine Sensation mit 4:3-Erfolg gegen Titelverteidiger Colorado in Runde eins. Das bittere Aus in Runde zwei (durch ein knappes 1:2 in Spiel in Dallas) störte den positiven Eindruck da wenig. Ein zusätzlicher Vorteil des von General Manager Ron Francis geplanten Aufbaus des Kaders: In schwierigen Zeiten des engen Salary Caps bleibt der Kader auf allen wichtigen Positionen zusammen. Die wenigen Abgänge: Verteidiger Carson Soucy (Vancouver) und die schussstarke, aber defensiv abfallende Daniel Sprong (Detroit), Ryan Donato (Chicago) sowie Morgan Geekie (Boston) - alles solide Spieler, die aber im breit gefächert aufgestellten Kraken-Team vergleichsweise wenig Eiszeit erhalten hatten.

Neu hinzu kamen mit Verteidiger Brian Dumoulin (32, aus Pittsburgh) und dem französischen Veteran Pierre-Edouard Bellemare (38, Tampa) viel Erfahrung. Den im Angriff zusätzlich frei gewordene Platz besetzen der selbst aus dem US-Bundesstaat stammende Ex-Oiler Yamamoto (25) sowie Talent Tye Kartye (22). Auf dem Papier sollte Seattle keine größeren Qualitätsverluste im Vergleich zum Vorjahr erlitten haben, die Play-offs sind daher erneut ein realistisches Szenario.

Calgary Flames

Nach einem turbulenten Sommer herrscht deutlich bessere Stimmung in Calgary als noch 2022/23. Mehrere Spieler opponierten gegen Ex-Coach Darryl Sutter und seine Menschenführung - so sehr, dass sie mit Weggang drohten und der erfahrene Coach letztlich gehen musste. Der bisherige Co-Trainer Ryan Huska übernahm. Auch als General Manager stieg die bisherige Nummer zwei Craig Conroy (früher selbst Flames-Spieler) an Stelle von Brad Treliving zur Nummer eins auf.

Mit Yegor Sharangovich (25) aus New Jersey kam nur ein zusätzlicher Stürmer von Außen hinzu. Große Hoffnungen ruhen aber auf dem bisherigen College-Spieler Matt Coronato - 2021 von Calgary bereits an 13. Stelle im Draft ausgewählt -, der nach zwei Jahren an der Havard University das College abbrach, um Profi zu werden. Dem Rechtsaußen, der für die USA 2023 an der WM teilgenommen hatte (acht Punkte in zehn Spielen), wird zugetraut, auf Anhieb in der NHL für Furore zu sorgen. Mit verbesserter Harmonie im Klub ist Calgary, das seit 2020 immerhin zweimal die erste Play-off-Runde überstand, wieder mehr zuzutrauen und kämpft bis zum Schluss um einen Endrundenplatz mit.

DIE AUSSENSEITER

Vancouver Canucks

Zum siebten Mal in den letzten acht Jahren verpasste Vancouver die Play-offs. Schon im Januar kam es während der Saison 2022/23 zu einem Umbruch auf der Führungsetage. Der Schwede Patrik Allvin übernahm als General Manager, Rick Tocchet als Cheftrainer. Sollten die Play-offs auch 2024 verpasst werden, droht bereits neues Ungemach: Denn Starcenter Elias Pettersson (24; 102 Scorerpunkt im vergangenen Jahr) kündigte an, seinen auslaufenden Vertrag nur verlängern zu wollen, falls die Saison erfolgversprechender verläuft als die letzten.

Personell steht an der kanadischen Westküste ohnehin alles auf dem Prüfstand, doch der Salary Cap verhinderte bislang - mit Ausnahme des Horvat-Deals mit den Islanders vor der Deadline im Frühjahr - größere Transaktionen. Die Verpflichtungen der erfahrenen Verteidiger Carson Soucy (29) und Ian Cole (34) und der beiden Mittelstürmer Pius Suter (27) und Teddy Blueger (29) für die Center-Position waren schon die bekanntesten Transfers. Und so scheint es schwer vorstellbar, wie Vancouver ein Punktedefizit von gut 20 Punkten auf die Play-off-Plätze (wie im Vorjahr) auf einmal wettmachen soll.

Anaheim Ducks

Als schwächstes Team der letzten Saison verpassten es die Ducks zwar, in der Draftlotterie das allererste Auswahlrecht zu erlangen. Die Wahl von Leo Carlsson an zweiter Position war aber mit als nur ein Trostpreis. Der 18-jährige Schwede startet auf Anhieb in der AHL - und vergrößert den Reigen an starken Toptalenten nach Trevor Zegras (22), Mason McTavish (20), Pavel Mintyukov (19) oder dem bereits etwas älteren Troy Terry (26).

Von außen kam nur wenig Prominenz: Einzig der mit Tampa jahrelang erfolgreiche Alex Killorn (34) erfüllt diese Bezeichnung, der Power Forward fehlt allerdings zu Saisonbeginn verletzt. In der Defensive kam mit Radko Gudas (33) ein harter, für die Gegner unbequem zu spielender und äußerst erfahrener Akteur, der, wie Killorn, auch Mentor und Schutzpatron der jungen Spieler auf sein soll. Langsam, aber sicher geht es also wieder aufwärts im Orange County, mit den Play-offs sollten die Ducks aber weiterhin noch nichts zu tun haben.

San Jose Sharks

Vier Jahre in Folge qualifizierten sich die Sharks nicht mehr für die Play-offs, im vergangenen Jahr waren die Kalifornier eines der schwächsten fünf Teams. Doch erst mit dem Transfer von Erik Karlsson im Sommer leiteten die Sharks nun endgültig den Neuaufbau ein, den sie nun von ganz unten beginnen.

Auf der Abwehrposition ohne Karlsson sowie im Tor sieht der Kader wie der eines besseres AHL-Team aus. Im Sturm kamen immerhin ein paar gutklassige Stürmer in Anthony Duclair (28), Filip Zadina (23), Mikael Granlund (31) oder Mike Hoffman (33), die teilweise bei guten Leistungen gegebenenfalls vor der Deadline im März für weitere höhere Draftrechte abgegeben werden könnten. Ansonsten aber ist San Jose bis auf weiteren voll im "Rebuild"- Modus - und weit weg von Play-off-Hoffnungen.