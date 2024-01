Paciencia nimmt Anlauf für Werder

Beim Start ins neue Bundesliga-Jahr ist Bochums erfolgreichster Torschütze am Sonntag gegen Werder Bremen nicht dabei. Ein anderer wichtiger Stürmer aber scheint rechtzeitig fit zu werden.

Immer wieder mal lässt er den Zug zum Tor vermissen, den entscheidenden Punch, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Trotz einiger Mängel im Abschluss aber ist Takuma Asano nach den ersten 16 Spielen Bochums bester Schütze in der Bundesliga mit bisher fünf Treffern, knapp gefolgt von Spielmacher Kevin Stöger, der viermal traf.

Asano ist am 17. Spieltag beim Treffen mit Werder Bremen natürlich kein Thema. Wegen seiner Teilnahme am Asien Cup wird der Offensivmann dem VfL womöglich bis Mitte Februar fehlen. Da kommt es Trainer Thomas Letsch ganz gelegen, dass ein anderer Stürmer, der seine Klasse schon nachhaltig bewiesen hat, wahrscheinlich rechtzeitig fit wird für das Spiel gegen Werder am Sonntag an der Castroper Straße.

Punktlandung für Paciencia

Als er sich im Sommer in Bochum vorstellte, war Goncalo Paciencia zunächst nicht einsatzfähig. Wegen latenter Wadenbeschwerden kam der Portugiese zunächst nicht zum Zuge, trumpfte danach aber wiederholt ganz groß auf. Drei Treffer gehen bisher auf das Konto des Mittelstürmer, der deutlich mehr Zug zum Tor zeigt als der schon monatelang glücklose Philipp Hofmann.

Bei allen drei Toren zeigte Paciencia auch, welch starker Fußballer er ist, erzielte seine Treffer technisch hochwertig. Körperlich aber war er zu Beginn des Jahres erneut nicht in bester Verfassung. So verpasste er unter anderem das Test-Wochenende, wieder wegen leichter Probleme an der Wade.

Offenbar aber wird es eine Punktlandung für den 29-Jährigen, der am Mittwoch wieder im Training dabei war. "Er hat im Winter sein komplettes Programm gemacht, er hat sogar etwas mehr gemacht", erzählte Trainer Thomas Letsch der WAZ. "Dann kamen die leichten muskulären Probleme in der Wade auf, dass wir gesagt haben, wir gehen kein Risiko ein."

Steckt der Stürmer aber die Einheiten von Mittwoch und Donnerstag gut weg, dann, so der Trainer, "ist er auf jeden Fall eine Option für das Spiel gegen Bremen", dann wird Paciencia gewiss zur Startelf gehören.

Nach einem Torwart wird noch gesucht

Einen Ersatz für Asano wird Bochum im Winter eher nicht verpflichten, aber kleine Änderungen im Kader kann es durchaus noch geben. Zum Beispiel auf der Torhüter-Position, weil Routinier Michael Esser seit Sommer quasi nicht einsatzfähig ist und weiterhin wegen Knieproblemen aussetzen muss.

Bei einem Ausfall von Manuel Riemann also müsste der unerfahrene Niclas Thiede ins Tor rücken, und dieses Risiko ist den VfL-Verantwortlichen wohl zu groß. Deshalb wird offenbar nach einer kurzfristigen Lösung gefahndet.

Zukunft von Osei-Tutu und Oermann offen

Wünschenswert aus Sicht des VfL wäre zudem, dass Jordi Osei-Tutu nun einen neuen Arbeitgeber findet, nachdem der Engländer in der Hinrunde überhaupt keine Rolle mehr spielte.

Wie es bei Tim Oermann weitergeht, scheint aktuell noch ziemlich offen. Eigentlich war der Innenverteidiger lange ein Thema für eine erneute Leihe, auch wenn er sich durchaus bewährte, als er beim VfL kurzfristig einspringen musste.

Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wäre also eine Leihe durchaus sinnvoll. Thomas Letsch aber wäre es aus nachvollziehbaren Gründen lieber, wenn Oermann in Bochum bliebe. Denn noch ist natürlich ungewiss, wie und wann Ivan Ordets im neuen Jahr nach seiner langen Verletzungspause wieder in Form kommt.