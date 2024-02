Paciencia? Hofmann? Darum ist Broschinski Bochums Stürmer der Stunde

Moritz Broschinski hat die Rangfolge im Angriff beim VfL Bochum auf den Kopf gestellt. Der 23-Jährige zeigt viele Fortschritte in seinem Spiel und wird immer wichtiger.

Moritz Broschinski kann es spektakulär - wie bei seinem Traumtor per Seitfallzieher im Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:1). Manchmal hilft aber auch das Glück - wie am Samstag in Frankfurt (1:1), als Broschinskis Schussversuch von Pacho unhaltbar abgefälscht wurde und der Ball schließlich im Kasten der Hessen landete. Letztendlich zählt sowieso nur, was auf dem Konto steht - und da sind beim Angreifer jetzt zwei Tore in den vergangenen zwei Spielen notiert. Broschinski ist Bochums Stürmer der Stunde.

Der Angreifer, im Januar 2023 von Borussia Dortmunds zweiter Mannschaft zum VfL gewechselt, hat die Rangfolge im Angriff auf den Kopf gestellt. Erst löste Goncalo Paciencia (29) den ebenso erfahrenen Philipp Hofmann (30) als Nummer eins vorne in der Spitze ab. Dann ist der junge Broschinski (erst 25 Bundesligaeinsätze) an Paciencia vorbeigezogen und hat seine Nominierung mit zwei Treffern hintereinander zügig rechtfertigt.

Aber nicht nur wegen der Tore steigen und steigen Broschinskis Aktien. Seine Spielweise macht ihn wertvoll fürs Team. Die Fortschritte sind deutlich zu sehen.

Gegen den FC Bayern winkt der vierte Startelfeinsatz in Folge

"Er ist ein Spieler, der sich für das Team aufopfert und die Meter macht. Man merkt, wie er sich weiterentwickelt hat, dass er viele Bälle festmacht und weiterleitet", lobte Trainer Thomas Letsch zuletzt. Broschinskis aggressives Anlaufen bringt Intensität, inzwischen weiß er auch seinen Körper (82 Kilogramm verteilen sich auf 1,90 Meter Größe) in den Zweikämpfen besser einzusetzen. In dieser Saison wurde der Stürmer mit einem Top-Speed von 33,44 km/h "geblitzt". Auch in diesem Bereich hat er die Nase gegenüber Paciencia und Hofmann vorne.

Gegen Rekordmeister FC Bayern im Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 17.30 Uhr) winkt der vierte Startelfeinsatz in Folge. Ein weiteres Zeichen, welchen Stellenwert sich Broschinski inzwischen erarbeitet hat. Jan Lustig