Pacheta ist bei Villarreal schon Geschichte

Nur zwölf Spiele lang war Pacheta Trainer beim FC Villarreal, nun muss der 55-jährige Nachfolger von Quique Setien seinen Stuhl schon wieder räumen. Das Gelbe U-Boot verlor vergangenes Wochenende mit 2:3 gegen Bilbao und ist in der Liga nur auf Rang 13. In der Europa League winkt mit sechs Punkten aus drei Spielen hingegen das Weiterkommen, am Donnerstag gewann Villarreal in Larnaka gegen Maccabi Haifa mit 2:1.