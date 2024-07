Oyarzabal über DFB-Blamage von Sevilla: "Es wäre nicht fair, Schlüsse zu ziehen"

Zur zweithöchsten Niederlage des DFB-Teams überhaupt trug auch Spaniens Mikel Oyarzabal bei. Der Angreifer sprach über das deutsche Debakel 2020 - und natürlich auch über die Neuauflage im EM-Viertelfinale.

Nein, an Selbstvertrauen mangelt es Spanien nicht. Warum auch? Vier Spiele, vier Siege, 9:1 Tore, die Furia Roja gilt längst als EM-Topfavorit.

Schon am Montag hatte Luis de la Fuente mächtig die Brust rausgestreckt. "Auf der ganzen Welt gibt es keine bessere Nationalmannschaft als die spanische", sagte der Coach. Spanische Fußballer seien sowieso "die besten der Welt". Doch die beste Mannschaft gewinne nun mal nicht immer, gab er zu bedenken.

Ähnlich klang Mikel Oyarzabal. "Für uns sind wir die beste Mannschaft, die es gibt", sagte der Angreifer, der in allen vier EM-Spielen auf dem Platz stand. "Ich denke, wir haben uns dadurch ausgezeichnet, dass wir alle als Einheit aufgetreten sind."

Auch der Kapitän von Real Sociedad muss sich unterordnen. In der Vorbereitung war ihm beim 5:0 gegen Andorra ein Hattrick gelungen, gegen Nordirland traf er zum Endstand von 5:1. Der 27-Jährige wäre durchaus ein Kandidat für die Stammelf gewesen, de la Fuente entschied sich aber schlussendlich für die beiden Youngster Nico Williams und Lamine Yamal sowie Alvaro Morata in der Sturmmitte.

DFB-Quartett spielt "ein tolles Turnier"

Oyarzabal, der bei Real Sociedad meist zentrale Spitze spielt, aber auch über die linke Seite kommen kann, muss überwiegend mit der Bank Vorlieb nehmen. Doch es gefällt ihm zumindest, was er von dort aus zu sehen bekommt - vor allem Yamal und Williams machen ihm Spaß. "Sie sind zwei Spieler, die auf einem sehr hohen Niveau spielen. Ich hoffe, dass sie so weitermachen. Sie sind jung und haben viel Mut", so Oyarzabal.

Und was sagt er über Deutschland? Oyarzabal gab sich zurückhaltend. "Auf individueller Ebene haben sie einige herausragende Spieler, die ein sehr gutes Jahr hinter sich haben", sagte er. Es sei zwar "nicht fair, nur einzelne Namen herauszupicken", aber: "Wirtz, Musiala, Havertz, Rüdiger? Das sind Spieler, die ein tolles Turnier spielen."

Oyarzabal setzte beim Kantersieg den Schlusspunkt

Als die Blamage perfekt war: Die EM-Fahrer Manuel Neuer, Jonathan Tah und Ilkay Gündogan nach Oyarzabals 0:6. picture alliance / GES/Angel Martinez

Oyarzabal selbst hat an ein Duell mit dem DFB-Team übrigens sehr gute Erinnerungen. Im November 2020 führte Spanien das Team von Weltmeister-Coach Jogi Löw in der Stierkämpferstadt Sevilla am Nasenring durch die Manege - 6:0 hieß es bei der Nations-League-Partie am Ende. Letztmals hatte eine deutsche Mannschaft 1931 gegen Österreich mit 0:6 verloren, nur einmal hatte es in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft eine höhere Niederlage gegeben: 1909 gegen England (0:9).

Oyarzabal traf zum 6:0 gegen ein deutsches Team, das damals mit vier Spielern aus der Startelf des Dänemark-Spiels auflief (Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos und Leroy Sané). Schnee von gestern, sagt Oyarzabal. "Es ist viel Zeit vergangen. Aus diesem Spiel Schlüsse zu ziehen, ist nicht fair und wäre nicht gut für uns. Deutschland ist eine großartige Mannschaft."