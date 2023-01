Lange Mühe in Oxford: Nketiah stellt für Arsenal die Weichen Richtung Topduell

Der FC Arsenal hatte in der 3. Runde des FA Cups lange Zeit Mühe beim Drittligsten Oxford United. Nach dem erst am Ende deutlichen 3:0 wartet nun in der nächsten Runde ein Topspiel auf die Gunners.

Stellte für die Arsenal die Weichen in Richtung ManCity: Edward Nketiah. AFP via Getty Images

Beim Tabellen-15. der League One rotierte Arsenal-Coach Mikel Arteta nach dem 0:0 gegen Newcastle in der Liga auf sieben Positionen: Für Ramsdale, White, Saliba, Zinchenko, Xhaka, Thomas und Ödegaard begannen Turner, Tomiyasu, Holding, Tierney, Fabio Vieira, Elneny und Lokonga. Zumindest im Angriff boten die Gunners mit Saka, Nketiah und Gabriel Martinelli aber ihre jüngsten Stammkräfte auf.

Arsenal in Not: Turner rettet gegen Taylor

Arsenal tat sich von Beginn an schwer gegen den präsenten und gut mitspielenden Drittligsten. Chancen blieben deshalb nahezu über die gesamte erste Hälfte Mangelware. Die einzigen zwei kleineren Aufreger: Schon in der 35. Minute forderte Arsenal einen Handelfmeter, nachdem Oxford-Kapitän Moore einen Schuss von Lokonga im Strafraum mit dem ausgestreckten Arm geblockt hatte. Kurz vor der Halbzeit verzog dann Nketiah nach Standardsituation aus kurzer Distanz (43.), sodass es torlos in die Pause ging.

Nach der Halbzeit wäre es für die im Rahmen einer Aktion gegen Gewalt durch Messerstechereien in London ganz in Weiß angetretenen Gunners beinahe noch dicker gekommen. Doch United-Stürmer Taylor scheiterte im Eins-gegen-eins am aus dem Tor geeilten US-Nationalkeeper Turner (49.). Auf der Gegenseite war kurz darauf Torhüter McGinty nach einem Solo von Saka bereits geschlagen, doch Bate rettete noch vor der Torlinier (55.).

Drei Tore in weniger als 15 Minuten

Arsenal wankte gegen den nach der Pause noch frecher aufspielenden Außenseiter, fiel aber nicht. Denn kurz nach den Hereinnahmen von Zinchenko und Xhaka stellte Elneny mit seinem 1:0 per wuchtigen Kopfball nach einer Freistoßflanke die Weichen in Richtung des hochkarätigen Duells in der vierten Runde bei ManCity (63.), das bereits Ende des Monats stattfinden soll. Während Smith Rowe nach langer Verletzungspause in der 75. Minute sein Comeback gab, sorgte Nketiah mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten (70., 76.) letztlich doch noch für klare Verhältnisse auf der Anzeigetafel in Oxford.

Für Premier-League-Spitzenreiter Arsenal wartet am Sonntag (17.30 Uhr) im North-London-Derby das Gastspiel bei Tottenham Hotspur.